Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Динамо: «Не скажу, что я звезда, но мне нравится мой уровень»
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 20:18 |
1898
2

Хавбек Динамо: «Не скажу, что я звезда, но мне нравится мой уровень»

Роман Саленко – о своей игре

30 августа 2025, 20:18 |
1898
2
Хавбек Динамо: «Не скажу, что я звезда, но мне нравится мой уровень»
ФК Заря. Роман Саленко

Полузащитник киевского «Динамо», который сейчас играет на правах аренды в «Заре», Роман Саленко высказался об уровне своего футбола.

«Всегда хотел перейти быстрее во взрослый футбол, но остался еще на сезон в юношеской команде «Динамо», присоединялся к основной. Если бы не эти тренировки с первой командой, то мне сейчас было бы тяжело. Не скажу, что я прям звезда какая-то, но очень неплохо выгляжу, мне нравится. Мне еще есть куда расти», – сказал Саленко.

Ранее полузащитник «Динамо» рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским.

По теме:
УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
Решили задачу до перерыва. Металлист 1925 в Житомире обыграл Рух
Андерсон РИБЕЙРО: «Мы должны быть креативными на поле»
Роман Саленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30 августа 2025, 08:39 2
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером

Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября

Пиза – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 30 августа 2025, 20:38 0
Пиза – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Пиза – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 30 августа в 21:45 по Киеву

Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Футбол | 30.08.2025, 13:47
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Футбол | 30.08.2025, 01:34
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
Хороший гравець. Зараз трохи обкатається і буде гарне підсилення для Динамо.
Ответить
0
MIRRA
шикарний рівень, рости прямо нікуди вже....
Ответить
-3
Популярные новости
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 9
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 3
Бокс
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем