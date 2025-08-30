Хавбек Динамо: «Не скажу, что я звезда, но мне нравится мой уровень»

Полузащитник киевского «Динамо», который сейчас играет на правах аренды в «Заре», Роман Саленко высказался об уровне своего футбола.

«Всегда хотел перейти быстрее во взрослый футбол, но остался еще на сезон в юношеской команде «Динамо», присоединялся к основной. Если бы не эти тренировки с первой командой, то мне сейчас было бы тяжело. Не скажу, что я прям звезда какая-то, но очень неплохо выгляжу, мне нравится. Мне еще есть куда расти», – сказал Саленко.

