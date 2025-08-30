Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Буду играть за Шахтер с любовью»

Новичок «Шахтера» Лука Мейреллиш поделился первыми эмоциями после перехода в клуб и рассказал о своих целях.

– Лука, поздравляем с командой! Ты только что официально стал игроком «Шахтера». Какие эмоции испытываешь?

– Очень рад подписать контракт с таким большим клубом. Для меня и моей семьи это честь, поэтому я сделаю всё возможное, чтобы создать хорошую историю в «Шахтере».

– Как узнал, что такая команда, как «Шахтер», заинтересовалась тобой? Какова была твоя первая реакция и насколько это стало неожиданностью?

– Мне позвонил агент и сказал, что у него для меня очень хорошие новости. Конечно, я сильно волновался, а когда услышал об интересе «Шахтера», сразу сообщил семье. Мы все очень обрадовались и без колебаний приняли предложение.

– Расскажи немного о себе как о футболисте: на какой позиции играешь, какие у тебя сильные стороны и ключевые навыки?

– Я нападающий, который обожает забивать голы. У меня хорошая скорость, и я всегда нацелен на гол, чтобы максимально помогать «Шахтеру» одерживать победы.

– Уже выбрал игровой номер? Если да, то какой и почему?

– Выбрал 49. Он мне раньше нравился. У меня был друг, который уже имел этот номер, и я сказал, что тоже возьму его — так и сделал.

– Общался ли с кем-то из бразильцев нынешнего состава по поводу своего перехода? Возможно, узнавал у них о Украине и «Шахтере»?

– Разговаривал с Феррейрой. Он тоже недавно приехал и сказал, что здесь отличный клуб и город. Он счастлив и советовал ехать без колебаний.

– Какие цели ставишь перед собой в «Шахтере»?

– Моя главная цель — помогать клубу завоёвывать трофеи, забивать голы и выкладываться на максимум, чтобы вести «Шахтер» к вершине.

– Лучший бомбардир в истории «Шахтера» — Луис Адриано с 128 голами. Сколько планируешь забить ты?

– Стремлюсь делать максимум, пока нахожусь в клубе. Буду выкладываться на полную, а если смогу забивать по три мяча за матч, будет здорово. Всегда буду помогать «Шахтеру».

– В предыдущей команде ты играл с Неймаром. Давал ли он тебе какие-то наставления, советы или пожелания перед твоим переходом в «Шахтер»?

– Для меня было мечтой играть с ним. Я осуществил эту мечту, мы подружились. Он прислал мне сообщение с пожеланием добиться успеха в Европе. Получить такое от кумира — большая честь. Буду играть за «Шахтер» с любовью.