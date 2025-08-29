Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
29 августа 2025, 23:54
Арсенал усилится защитником немецкого топ-клуба. Романо подтвердил

Пьеро Инкапье присоединится к лондонскому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine. Пьеро Инкапье

Эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье станет игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Сумма сделки составит 52 миллиона евро + бонусы. Условия контракта Инкапье с «Арсеналом» также согласованы.

В прошедшем сезоне Пьеро Инкапье провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, участник Лиги чемпионов работает над трансфером Зинченко.

Арсенал Лондон Пьеро Инкапье Байер Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
