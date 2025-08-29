Арсенал усилится защитником немецкого топ-клуба. Романо подтвердил
Пьеро Инкапье присоединится к лондонскому клубу
Эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье станет игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Сумма сделки составит 52 миллиона евро + бонусы. Условия контракта Инкапье с «Арсеналом» также согласованы.
В прошедшем сезоне Пьеро Инкапье провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, участник Лиги чемпионов работает над трансфером Зинченко.
🚨 BREAKING: Piero Hincapié to Arsenal, here we go! Deal in place with Bayer04 after agreement done with the player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
New defender joins #AFC on fee worth €52m plus sell-on clause with medical set to follow next, as @David_Ornstein reports.
One more top addition for Arsenal. 🇪🇨 pic.twitter.com/Gg3mVdrKJx
