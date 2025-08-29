Манчестер Юнайтед и Бетис согласовали трансфер вингера
Антони присоединится к испанской команде на постоянной основе
Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони станет игроком «Бетиса». Об этом сообщает Бен Джейкобс.
По информации источника, 25-летний футболист перейдет в испанский клуб. Сумма трансфера составит 25 миллионов фунтов + 50 процентов от будущей продажи.
Антони осталось согласовать условия контракта с «Бетисом».
Вторую половину прошедшего сезона Антони провел в составе «Бетиса» на правах аренды. За 26 матчей в составе испанского клуба бразилец отличился 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что вингер «Манчестер Юнайтед» с семьей переехал жить в отель.
