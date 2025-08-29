Кевин, забив Серветту, оформил два голевых юбилея
«Шахтер» забил 450-й мяч в еврокубках, в том числе 200-й – в гостях
Гол Кевина в матче с «Серветтом» (2:1) стал 450-м для «Шахтера» за время выступления в еврокубках. 232 мяча горняки забили в Лиге чемпионов, 179 – в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 32 – в Кубке кубков, 5 – в Кубке Интертото и 3 (с учетом гола Кауана Элиаса) – в Лиге конференций. 244 раза оранжево-черные отличились дома, 201 - в гостях, 6 - на нейтральных полях.
439 голов записали в свой актив 98 футболистов дончан, а еще 12 мячей забили игроки соперников в свои ворота. 262 раза оказывались на высоте 47 легионеров горняков и 177 – 51 украинец. Список лучших еврокубковых бомбардиров «Шахтера» возглавляет бразильский квартет: Луис Адриану – 32 гола, Жадсон – 17, Брандау – 15 и Фернандинью – 13.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Шахтера в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
15.09.1976
|
КУ
|
1/32
|
Владимир РОГОВСКИЙ
|
Динамо Б
|
3’ (0:0)
|
3:0 (д)
|
100-й
|
01.10.2002
|
КУ
|
Р1
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Аустрия
|
78’ (1:0)
|
1:0 (д)
|
200-й
|
20.08.2009
|
ЛЕ
|
КР4
|
Алексей ГАЙ
|
Сивасспор
|
6’ (1:0)
|
3:0 (г)
|
300-й
|
10.03.2016
|
ЛЕ
|
1/8
|
ТАЙСОН
|
Андерлехт
|
21’ (1:0)
|
3:1 (д)
|
400-й
|
25.08.2021
|
ЛЧ
|
КР4
|
Рубен АГИЛАР*
|
Монако
|
114’ (2:2)
|
2:2 (д)
|
450-й
|
28.08.2025
|
ЛК
|
КР4
|
КЕВИН
|
Серветт
|
70’ (1:1)
|
2:1 (г)
* автогол.
Юбилейные гостевые голы Шахтера в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
29.09.1976
|
КУ
|
1/32
|
Владимир РОГОВСКИЙ
|
Динамо Б
|
16’ (1:1)
|
1:1
|
50-й
|
25.08.2004
|
ЛЧ
|
КР3
|
Звонимир ВУКИЧ
|
Брюгге
|
52’ (2:2)
|
2:2
|
100-й
|
23.11.2010
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ЖАДСОН
|
Партизан
|
59’ (2:0)
|
3:0
|
150-й
|
17.10.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
БЕРНАРД
|
Фейеноорд
|
54’ (2:1)
|
2:1
|
200-й
|
28.08.2025
|
ЛК
|
КР4
|
КЕВИН
|
Серветт
|
70’ (1:1)
|
2:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
