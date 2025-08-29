Кевин, забив Серветту, оформил два голевых юбилея

Гол Кевина в матче с «Серветтом» (2:1) стал 450-м для «Шахтера» за время выступления в еврокубках. 232 мяча горняки забили в Лиге чемпионов, 179 – в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 32 – в Кубке кубков, 5 – в Кубке Интертото и 3 (с учетом гола Кауана Элиаса) – в Лиге конференций. 244 раза оранжево-черные отличились дома, 201 - в гостях, 6 - на нейтральных полях.

439 голов записали в свой актив 98 футболистов дончан, а еще 12 мячей забили игроки соперников в свои ворота. 262 раза оказывались на высоте 47 легионеров горняков и 177 – 51 украинец. Список лучших еврокубковых бомбардиров «Шахтера» возглавляет бразильский квартет: Луис Адриану – 32 гола, Жадсон – 17, Брандау – 15 и Фернандинью – 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Шахтера в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 15.09.1976 КУ 1/32 Владимир РОГОВСКИЙ Динамо Б 3’ (0:0) 3:0 (д) 100-й 01.10.2002 КУ Р1 Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ Аустрия 78’ (1:0) 1:0 (д) 200-й 20.08.2009 ЛЕ КР4 Алексей ГАЙ Сивасспор 6’ (1:0) 3:0 (г) 300-й 10.03.2016 ЛЕ 1/8 ТАЙСОН Андерлехт 21’ (1:0) 3:1 (д) 400-й 25.08.2021 ЛЧ КР4 Рубен АГИЛАР* Монако 114’ (2:2) 2:2 (д) 450-й 28.08.2025 ЛК КР4 КЕВИН Серветт 70’ (1:1) 2:1 (г)

* автогол.

Юбилейные гостевые голы Шахтера в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 29.09.1976 КУ 1/32 Владимир РОГОВСКИЙ Динамо Б 16’ (1:1) 1:1 50-й 25.08.2004 ЛЧ КР3 Звонимир ВУКИЧ Брюгге 52’ (2:2) 2:2 100-й 23.11.2010 ЛЧ ГТ ЖАДСОН Партизан 59’ (2:0) 3:0 150-й 17.10.2017 ЛЧ ГТ БЕРНАРД Фейеноорд 54’ (2:1) 2:1 200-й 28.08.2025 ЛК КР4 КЕВИН Серветт 70’ (1:1) 2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.