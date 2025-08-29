Кевин, забив Серветту, оформил два голевых юбилея

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
29 августа 2025, 16:35 | Обновлено 29 августа 2025, 16:41
«Шахтер» забил 450-й мяч в еврокубках, в том числе 200-й – в гостях

29 августа 2025, 16:35 | Обновлено 29 августа 2025, 16:41
ФК Шахтер. Кевин

Гол Кевина в матче с «Серветтом» (2:1) стал 450-м для «Шахтера» за время выступления в еврокубках. 232 мяча горняки забили в Лиге чемпионов, 179 – в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 32 – в Кубке кубков, 5 – в Кубке Интертото и 3 (с учетом гола Кауана Элиаса) – в Лиге конференций. 244 раза оранжево-черные отличились дома, 201 - в гостях, 6 - на нейтральных полях.

439 голов записали в свой актив 98 футболистов дончан, а еще 12 мячей забили игроки соперников в свои ворота. 262 раза оказывались на высоте 47 легионеров горняков и 177 – 51 украинец. Список лучших еврокубковых бомбардиров «Шахтера» возглавляет бразильский квартет: Луис Адриану – 32 гола, Жадсон – 17, Брандау – 15 и Фернандинью – 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Шахтера в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

15.09.1976

КУ

1/32

Владимир РОГОВСКИЙ

Динамо Б

3’ (0:0)

3:0 (д)

100-й

01.10.2002

КУ

Р1

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Аустрия

78’ (1:0)

1:0 (д)

200-й

20.08.2009

ЛЕ

КР4

Алексей ГАЙ

Сивасспор

6’ (1:0)

3:0 (г)

300-й

10.03.2016

ЛЕ

1/8

ТАЙСОН

Андерлехт

21’ (1:0)

3:1 (д)

400-й

25.08.2021

ЛЧ

КР4

Рубен АГИЛАР*

Монако

114’ (2:2)

2:2 (д)

450-й

28.08.2025

ЛК

КР4

КЕВИН

Серветт

70’ (1:1)

2:1 (г)

* автогол.

Юбилейные гостевые голы Шахтера в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

29.09.1976

КУ

1/32

Владимир РОГОВСКИЙ

Динамо Б

16’ (1:1)

1:1

50-й

25.08.2004

ЛЧ

КР3

Звонимир ВУКИЧ

Брюгге

52’ (2:2)

2:2

100-й

23.11.2010

ЛЧ

ГТ

ЖАДСОН

Партизан

59’ (2:0)

3:0

150-й

17.10.2017

ЛЧ

ГТ

БЕРНАРД

Фейеноорд

54’ (2:1)

2:1

200-й

28.08.2025

ЛК

КР4

КЕВИН

Серветт

70’ (1:1)

2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

Кевин (Шахтер) цифры и факты Шахтер Донецк
