«Это было нелегко». Комментарии Арды Турана после победы над Серветтом

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором его подопечные со счетом 2:1 одолели «Серветт»:

– Это была очень сложная игра, но «Шахтер» вышел в групповой этап Лиги конференций. Что Вы чувствуете сейчас?

– Я был бы очень расстроен, если бы мы не вышли в групповой этап, ибо парни по-настоящему этого заслуживают. Мы играли лучше всех во всех матчах, включая игру с «Панатинаикосом», Мы играем в более точный футбол, но, как я сказал, мы научимся лучше играть в ключевых моментах. Я горжусь ими, сегодня они показали большую самоотдачу. Всем было нелегко, тем кто играл, и тем, кто выходил на замену. И тут есть много чего сказать. Про тактику говорить особо ничего, мы опять доминировали в игре, могли бы лучше действовать при переходах, могли бы быть продуктивнее, но у нас не было чистого форварда. Была травма Кауана и мы должны были его беречь. Сейчас я счастлив, ибо мы оставили позади стрессовые дни. Теперь мы в Европе. Не знаем, что будет дальше и как далеко мы зайдем, но я верю, что эта команда способна пройти весь путь.

– Касательно нападающего. Сегодня вы использовали Георгия Судакова как нападающего. Вам понравилась его роль и его действия?

– Мы хотели построить игру по схеме 3-1-6 против двух форвардов, тогда Судаков и Кевин играли бы как три форварда, но это было нелегко. Еще шел дождь, «Серветт» очень хорошо защищается, но я очень доволен игрой и самоотдачей Судакова. Иногда на забиваешь и не ассистируешь, но делаешь важные вещи для команды. Он один из лидеров нашей команды, я горжусь его игрой.

– До матча Элиас был травмирован, н сегодня он вышел на поле. Можно ли сказать, что сегодня ваше тренерское чутье сработало идеально?

– Даже когда мы проигрываем, мы остаемся сильной командой. Главное – это команда, семья. Я часть этой команды и я тут, чтобы помогать игрокам. Если команда побеждает, то самая ее важная часть это игроки, поэтому мы, тренеры и персонал, тут для того, чтобы помочь игрокам. Это полность их успех. Я доверяю всем игрокам, и они достаточно сделали, очень важные, очень красивые вещи. Как я говорил, игроки – это се.

– В заключение к нашему интервью, что вы можете сказать болельщикам после этих летних квалификационных матчей?

– Пусть поддерживают нас. Для них мы остались в еврокубках. Знаю, что в стране сложно. Хотим радовать их каждый раз. Знаю, что эта команда может дойти до конца, мы будем идти шаг за шагом, пусть молятся и верят в нас. Хотим дойти до конца, мечтаем и верим, что достигнем ее.

