Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это было нелегко». Комментарии Арды Турана после победы над Серветтом
Лига конференций
«Это было нелегко». Комментарии Арды Турана после победы над Серветтом

«Шахтер» одолел команду из Швейцарии со счетом 2:1

«Это было нелегко». Комментарии Арды Турана после победы над Серветтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором его подопечные со счетом 2:1 одолели «Серветт»:

– Это была очень сложная игра, но «Шахтер» вышел в групповой этап Лиги конференций. Что Вы чувствуете сейчас?

– Я был бы очень расстроен, если бы мы не вышли в групповой этап, ибо парни по-настоящему этого заслуживают. Мы играли лучше всех во всех матчах, включая игру с «Панатинаикосом», Мы играем в более точный футбол, но, как я сказал, мы научимся лучше играть в ключевых моментах. Я горжусь ими, сегодня они показали большую самоотдачу. Всем было нелегко, тем кто играл, и тем, кто выходил на замену. И тут есть много чего сказать. Про тактику говорить особо ничего, мы опять доминировали в игре, могли бы лучше действовать при переходах, могли бы быть продуктивнее, но у нас не было чистого форварда. Была травма Кауана и мы должны были его беречь. Сейчас я счастлив, ибо мы оставили позади стрессовые дни. Теперь мы в Европе. Не знаем, что будет дальше и как далеко мы зайдем, но я верю, что эта команда способна пройти весь путь.

– Касательно нападающего. Сегодня вы использовали Георгия Судакова как нападающего. Вам понравилась его роль и его действия?

– Мы хотели построить игру по схеме 3-1-6 против двух форвардов, тогда Судаков и Кевин играли бы как три форварда, но это было нелегко. Еще шел дождь, «Серветт» очень хорошо защищается, но я очень доволен игрой и самоотдачей Судакова. Иногда на забиваешь и не ассистируешь, но делаешь важные вещи для команды. Он один из лидеров нашей команды, я горжусь его игрой.

– До матча Элиас был травмирован, н сегодня он вышел на поле. Можно ли сказать, что сегодня ваше тренерское чутье сработало идеально?

– Даже когда мы проигрываем, мы остаемся сильной командой. Главное – это команда, семья. Я часть этой команды и я тут, чтобы помогать игрокам. Если команда побеждает, то самая ее важная часть это игроки, поэтому мы, тренеры и персонал, тут для того, чтобы помочь игрокам. Это полность их успех. Я доверяю всем игрокам, и они достаточно сделали, очень важные, очень красивые вещи. Как я говорил, игроки – это се.

– В заключение к нашему интервью, что вы можете сказать болельщикам после этих летних квалификационных матчей?

– Пусть поддерживают нас. Для них мы остались в еврокубках. Знаю, что в стране сложно. Хотим радовать их каждый раз. Знаю, что эта команда может дойти до конца, мы будем идти шаг за шагом, пусть молятся и верят в нас. Хотим дойти до конца, мечтаем и верим, что достигнем ее.

Ранее был назван лучший игрок «Шахтера» в матче с «Серветтом».

Арда Туран Серветт Шахтер Донецк лучший игрок Лига конференций Серветт - Шахтер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Saar
На фіалку ось попадеш- ось тоді й говоритимеш : легко чи не легко 
Ответить
0
