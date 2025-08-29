ВИДЕО. Неймар обратился к футболисту Шахтера
Лука Мейреллиш присоединился к горнякам
28 августа 2025 года донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского нападающего «Сантоса» Луки Мейреллиша.
Одноклубником 18-летнего форварда в «Сантосе» был именитый бразильский вингер Неймар, который в свое время выступал за каталонскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен».
Сразу после объявления трансфера Неймар поздравил Мейреллиша с началом нового этапа в его карьере.
📩🇧🇷 Особливе вітання від Неймара новачкові «Шахтаря» 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 29, 2025
🤩 Лука Мейрелліш уже з нами! 🆕#Shakhtar pic.twitter.com/5c1Mu4rZ7y
