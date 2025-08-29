ВИДЕО. Неймар обратился к футболисту Шахтера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 14:04 | Обновлено 29 августа 2025, 14:05
784
1

Лука Мейреллиш присоединился к горнякам

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

28 августа 2025 года донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского нападающего «Сантоса» Луки Мейреллиша.

Одноклубником 18-летнего форварда в «Сантосе» был именитый бразильский вингер Неймар, который в свое время выступал за каталонскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен».

Сразу после объявления трансфера Неймар поздравил Мейреллиша с началом нового этапа в его карьере.

Дмитрий Вус
