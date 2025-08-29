28 августа 2025 года донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского нападающего «Сантоса» Луки Мейреллиша.

Одноклубником 18-летнего форварда в «Сантосе» был именитый бразильский вингер Неймар, который в свое время выступал за каталонскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен».

Сразу после объявления трансфера Неймар поздравил Мейреллиша с началом нового этапа в его карьере.

ВИДЕО. Неймар обратился к футболисту Шахтера