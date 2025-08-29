Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Левый Берег и Прикарпатье проводят матч четвертого тура. Стартовые составы

Поединок пройдет в Киеве на арене «Левый Берег» и начнется в 15:30

Левый Берег и Прикарпатье проводят матч четвертого тура. Стартовые составы
ФК Левый Берег

В пятницу, 29 августа, пройдут матчи четвертого тура Первой лиги. «Левый Берег» на своем поле сыграет с «Прикарпатьем».

«Левый Берег» начал сезон с поражения от «Агробизнеса» (0:2). Затем команда обыграла «Пробой» (3:1) и одержала победу в матче с «Викторией» (2:1). В турнирной таблице «Левый Берег» занимает четвертое место.

«Прикарпатье» в турнирной таблице идет пятым. Команда обыграла «Викторию» (2:0) и «Феникс-Мариуполь» (2:0), а также уступила ФК «Чернигов» (0:3).

Поединок пройдет в Киеве на арене «Левый Берег». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Левый Берег Киев Прикарпатье Ивано-Франковск
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
