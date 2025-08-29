Назван футболист Шахтера, который слишком много брал на себя в матче ЛК

28 августа состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились швейцарский «Серветт» и донецкий «Шахтер».

Подопечные Арды Турана вырвали победу в дополнительное время и пробились в основной этап турнира (1:1, 2:1). Бывший футболист «горняков» Сергей Ковалев в эксклюзивном интервью Sport.ua выделил футболиста, который часто играл слишком индивидуально и допускал много ошибок:

– Вам не показалось, что Кевин хотел больше себя показать?

– Порой это бросалось в глаза. Бразилец часто, когда этого и не нужно было делать, зацикливался на индивидуальных действиях, теряя мяч. Он не показал тех действий, которых от него ждут. Эти моменты, если они имеют место быть, необходимо разбирать внутри коллектива.

Впрочем, его класс заставлял соперников стягивать большие силы на свой правый фланг, и где-то это давало пространство других футболистам «Шахтера», вот только воспользоваться этим раньше, чем на 113-й минуте, команде не удалось, – считает Ковалев.