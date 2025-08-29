Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван футболист Шахтера, который слишком много брал на себя в матче ЛК
Лига конференций
29 августа 2025, 11:05 |
1068
0

Назван футболист Шахтера, который слишком много брал на себя в матче ЛК

Сергей Ковалев оценил игру бразильского легионера Кевина против швейцарского «Серветта»

29 августа 2025, 11:05 |
1068
0
Назван футболист Шахтера, который слишком много брал на себя в матче ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

28 августа состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились швейцарский «Серветт» и донецкий «Шахтер».

Подопечные Арды Турана вырвали победу в дополнительное время и пробились в основной этап турнира (1:1, 2:1). Бывший футболист «горняков» Сергей Ковалев в эксклюзивном интервью Sport.ua выделил футболиста, который часто играл слишком индивидуально и допускал много ошибок:

– Вам не показалось, что Кевин хотел больше себя показать?

– Порой это бросалось в глаза. Бразилец часто, когда этого и не нужно было делать, зацикливался на индивидуальных действиях, теряя мяч. Он не показал тех действий, которых от него ждут. Эти моменты, если они имеют место быть, необходимо разбирать внутри коллектива.

Впрочем, его класс заставлял соперников стягивать большие силы на свой правый фланг, и где-то это давало пространство других футболистам «Шахтера», вот только воспользоваться этим раньше, чем на 113-й минуте, команде не удалось, – считает Ковалев.

По теме:
Ротань раскритиковал футболистов Полесья: «Очень большие претензии»
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Шахтер в 11-й раз в своей истории сыграл овертаймы в матче еврокубка
Лига конференций Серветт Серветт - Шахтер Шахтер Донецк Сергей Ковалев (футболист) Кевин (Шахтер)
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28 августа 2025, 19:33 50
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Футбол | 29 августа 2025, 09:42 10
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»

Юрий Шелепницкий поделился мнением об игре киевской команды в Лиге Европы

Сергей КОВАЛЕВ: «У Шахтера есть проблема и ее нужно быстрее решать»
Футбол | 29.08.2025, 10:02
Сергей КОВАЛЕВ: «У Шахтера есть проблема и ее нужно быстрее решать»
Сергей КОВАЛЕВ: «У Шахтера есть проблема и ее нужно быстрее решать»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Футбол | 28.08.2025, 11:02
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 06:23
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 3
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 122
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
27.08.2025, 17:51 2
Волейбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 5
Бокс
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем