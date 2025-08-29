Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник клуба УПЛ: «Можно сказать, что у нас три главных тренера»
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 09:58 | Обновлено 29 августа 2025, 10:08
Защитник клуба УПЛ: «Можно сказать, что у нас три главных тренера»

Олег Веремиенко рассказал о тренерской чехарде в СК «Полтава»

СК Полтава. Олег Веремиенко

Защитник СК Полтава Олег Веремиенко рассказал о тренерском хаосе в команде. Футболист заявил, что все решает Владимир Сысенко, ныне находящийся на больничном.

– Сейчас официально главным тренером СК Полтава является Павел Матвейченко, предыдущий сезон команда доигрывала под руководством Игоря Тимченко, в то же время руководство клуба говорит, что де-факто наставником остается Владимир Сысенко, ныне находящийся за границей на лечении. Какая реальная тренерская иерархия сейчас в Полтаве?

– Главный – Сысенко. Он всегда на контакте с Тимченко, который и ведет тренировочный процесс. Также с нами есть Матвийченко. Можно сказать, что у нас три главных тренера. А так процессом руководит Сысенко, который ведет с нами коммуникацию через ассистента Тимченко, – сказал футболист.

Ранее сообщалось, что в лазарет Полтавы попали пять игроков

Полтава Владимир Сысенко Олег Веремиенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
