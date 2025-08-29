Защитник клуба УПЛ: «Можно сказать, что у нас три главных тренера»

Защитник СК Полтава Олег Веремиенко рассказал о тренерском хаосе в команде. Футболист заявил, что все решает Владимир Сысенко, ныне находящийся на больничном.

– Сейчас официально главным тренером СК Полтава является Павел Матвейченко, предыдущий сезон команда доигрывала под руководством Игоря Тимченко, в то же время руководство клуба говорит, что де-факто наставником остается Владимир Сысенко, ныне находящийся за границей на лечении. Какая реальная тренерская иерархия сейчас в Полтаве?

– Главный – Сысенко. Он всегда на контакте с Тимченко, который и ведет тренировочный процесс. Также с нами есть Матвийченко. Можно сказать, что у нас три главных тренера. А так процессом руководит Сысенко, который ведет с нами коммуникацию через ассистента Тимченко, – сказал футболист.

