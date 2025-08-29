Лига конференций29 августа 2025, 09:39 |
Что творилось в раздевалке? Эмоции игроков Шахтера после выхода в ЛК
Игроки «горняков» сыграют в групповом раунде Лиги конференций
Донецкий Шахтер в тяжелом матче одолел швейцарский Серветт (2:1), квалифицировавшись в групповой этап Лиги конференций.
После игры пресс-служба «горняков» опубликовала видео из раздевалки, где показала эмоции игроков после победного матча: «😍 Эти эмоции в раздевалке… 🔥», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Шахтер лаконично обратился к фанатам после выхода в Лигу конференций
Яке дно! Витратити десятки лямів доларів на трансфери ніщебродів з пляжів Копакабани, а під час трансляції збирати донати для військових - це просто жах і сором. Тут немає що обговорювати навіть
В Бразилії вчора ввечері почали святкувати піснями і танцями подію виходу своїх співвітчизників в груповуху ЛК. Емоції там зашкалюють!!! Свято ще продовжується!
Ніби лигу чемпіонів виграли...
