Что творилось в раздевалке? Эмоции игроков Шахтера после выхода в ЛК

Донецкий Шахтер в тяжелом матче одолел швейцарский Серветт (2:1), квалифицировавшись в групповой этап Лиги конференций.

После игры пресс-служба «горняков» опубликовала видео из раздевалки, где показала эмоции игроков после победного матча: «😍 Эти эмоции в раздевалке… 🔥», – говорится в сообщении.

