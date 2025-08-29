Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
29 августа 2025, 09:39
Что творилось в раздевалке? Эмоции игроков Шахтера после выхода в ЛК

Игроки «горняков» сыграют в групповом раунде Лиги конференций

Что творилось в раздевалке? Эмоции игроков Шахтера после выхода в ЛК
ФК Шахтер Донецк.

Донецкий Шахтер в тяжелом матче одолел швейцарский Серветт (2:1), квалифицировавшись в групповой этап Лиги конференций.

После игры пресс-служба «горняков» опубликовала видео из раздевалки, где показала эмоции игроков после победного матча: «😍 Эти эмоции в раздевалке… 🔥», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шахтер лаконично обратился к фанатам после выхода в Лигу конференций

ZloyDeda
Яке дно! Витратити десятки лямів доларів на трансфери ніщебродів з пляжів Копакабани, а під час трансляції збирати донати для військових - це просто жах і сором. Тут немає що обговорювати навіть
Burevestnik
В Бразилії вчора ввечері почали святкувати піснями і танцями подію виходу своїх співвітчизників в груповуху ЛК. Емоції там зашкалюють!!! Свято ще продовжується!
Sashko57
Ніби лигу чемпіонів виграли...
