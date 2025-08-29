Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Повреждение? Спазмировались ноги, немного не выдержали»

Хавбек донецкого Шахтера Олег Очеретько высказался после победы команды в ответном матче Q4 Лиги конференций против Серветта (2:1):

– Команда прибавила в активности после перерыва. Благодаря чему удалось переломить игру?

– Я думаю, что футболисты, вышедшие на замену, нам очень помогли. Они дали больше возможностей играть в атаку.

– Насколько легче было после первого забитого мяча?

– Не могу сказать, что было легко. Мы играли от себя, от своей структуры, тактики.

– «Шахтер» пробился в основной этап Лиги конференции. Какие задачи команда ставит перед собой в этом турнире?

– Выиграть все матчи, побеждать. Мы не хотим проигрывать.

– Уже заходил ли тренер к команде в раздевалку после матча, какие слова говорил?

– Всех поздравил, сказал, что эта победа очень важна для нас эмоционально. И это действительно так. Я думаю, что она играет важную эмоциональную роль для нас.

– Олег, к вам подходили врачи. Скажите, с вами все в порядке? Вас заменили в матче, нет ли каких-то повреждений?

– Нет, все хорошо. Ничего серьезного, просто спазмировались ноги, немного не выдержали.

