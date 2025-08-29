Лига Европы29 августа 2025, 07:01 |
Динамо в третий раз в истории победило Маккаби в еврокубках
Этот матч стал шестым между этими командами в евротурнирах
29 августа 2025, 07:01
В ответном матче стадии Q4 Лиги Европы киевское «Динамо» победило тель-авивский «Маккаби» со счетом 1:0 (2:3 по сумме двух встреч).
Эта победа не помогла киевлянам пробиться в основной этап Лиги Европы. «Динамо» будет играть в Лиге конференций.
Этот матч стал уже шестым для команд в еврокубках, в которых «Динамо» одержало 3 победы, 2 раза была зафиксирована ничья и 1 победа «Маккаби».
Матчи Динамо против Маккаби Т.-А. в еврокубках
- 2011: ЛЕ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 1:1
- 2011: ЛЕ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 3:3
- 2015: ЛЧ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 0:2
- 2015: ЛЧ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 1:0
- 2025: ЛЕ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 3:1
- 2025: ЛЕ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 1:0
