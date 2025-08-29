Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо в третий раз в истории победило Маккаби в еврокубках
29 августа 2025, 07:01
Динамо в третий раз в истории победило Маккаби в еврокубках

Этот матч стал шестым между этими командами в евротурнирах

Динамо в третий раз в истории победило Маккаби в еврокубках
ФК Динамо Киев

В ответном матче стадии Q4 Лиги Европы киевское «Динамо» победило тель-авивский «Маккаби» со счетом 1:0 (2:3 по сумме двух встреч).

Эта победа не помогла киевлянам пробиться в основной этап Лиги Европы. «Динамо» будет играть в Лиге конференций.

Этот матч стал уже шестым для команд в еврокубках, в которых «Динамо» одержало 3 победы, 2 раза была зафиксирована ничья и 1 победа «Маккаби».

Матчи Динамо против Маккаби Т.-А. в еврокубках

  • 2011: ЛЕ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 1:1
  • 2011: ЛЕ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 3:3
  • 2015: ЛЧ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 0:2
  • 2015: ЛЧ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 1:0
  • 2025: ЛЕ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 3:1
  • 2025: ЛЕ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 1:0
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
