Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 августа 2025, 02:46 |
Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»

Легенда разочарован прошлым сезоном

Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легендарный хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о прошлом сезоне «королевского клуба», когда «бланкос» провалились в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

«Большой проблемой прошлого года было на самом деле то, что «Реал» Мадрид не смог победить ни одну действительно сильную команду. Очень необычно», — отметил Тони Кроос.

В прошлом сезоне «Реал» выиграл Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.

Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
