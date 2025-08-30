Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»
Легенда разочарован прошлым сезоном
Легендарный хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о прошлом сезоне «королевского клуба», когда «бланкос» провалились в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
«Большой проблемой прошлого года было на самом деле то, что «Реал» Мадрид не смог победить ни одну действительно сильную команду. Очень необычно», — отметил Тони Кроос.
В прошлом сезоне «Реал» выиграл Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.
