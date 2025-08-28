Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я – умный футболист». Новичок Шахтера рассказал о себе и мечте играть в ЛЧ
Украина. Премьер лига
«Я – умный футболист». Новичок Шахтера рассказал о себе и мечте играть в ЛЧ

Изеки Силва оценил свой переход в украинскую команду

ФК Шахтер. Изеки Силва

В четверг «Шахтера» объявил о подписании центрального атакующего хавбека Изеки Силвы, который перешел из «Флуминенсе» и получил 5-летний контракт.

Новичок рассказал о себе и том, почему выбрал 14-й номер.

– Изеки, с сегодняшнего дня ты официально игрок «Шахтера». Какие эмоции переполняют и что для тебя означает трансфер?
– Прежде всего благодарю Бога за исполненную мечту. Это детская мечта – надеть футболку «Шахтера». Надеюсь выложиться на полную в этом сезоне. Спасибо семье и агентам, которые помогли попасть в такой большой клуб.

– Как узнал, что тебя интересует «Шахтер»? Какая реакция была? Что, по сути, стало ключевым фактором в решении присоединиться к украинской команде?
– Все произошло очень быстро и неожиданно. Об интересе узнал от агентов, сообщивших о «Шахтере». Согласился из-за масштаба клуба и амбициозного проекта. Конечно, играть за «Шахтер» было моей мечтой, поэтому я счастлив носить футболку этого клуба и, как уже сказал, буду выкладываться во всю команду.

– «Шахтер» – это действительно клуб с огромной историей. Что ты знал о команде? И был ли кто-нибудь из бразильских эксигровцев «Шахтера», кем вдохновлялся?
– Да! Знаю Дугласа Косту, с которым играл во «Флуминенсе», а также Дентиньо и других. Слежу за клубом еще с детства, поэтому очень доволен и благодарен, что теперь могу быть частью «Шахтера» и носить эту футболку.

– Расскажи нашим болельщикам немного о себе, у которых есть сильные стороны и ключевые качества на поле?
– Я умный футболист, много думающий об игре. Имею хороший пас, умею завершать атаки, владею дриблингом и довольно ловкий. Надеюсь, уже во время дебюта показать эти качества на практике и максимально помочь «Шахтеру».

– Определился ли с игровым номером и почему выбрал именно его?
– Конечно! Это 14. Причина в том, что мой агент говорил со мной об этом: когда он играл, имел номер 14. Это также день рождения моего младшего брата, поэтому, думаю, этот номер хорошо подходит. Радуюсь, что выбрал его.

– С одним из игроков нынешнего «Шахтера» ты хорошо знаком. Речь идет об Элиасе. Расскажи о вашей дружбе и о чем вы говорили перед твоим официальным переходом в клуб?
– Мы с Кауаном много общались еще до моего приезда, он был одной из причин, повлиявших на мое решение, рассказывал о клубе и многом другом. Играть снова с Кауаном здесь – большая радость. Он мой друг и брат, с которым я играю с детства. Играть с ним в «Шахтере», таком большом клубе, – еще одна исполненная мечта. Очень счастлив и надеюсь хорошо сыграть с ним и помочь клубу.

– В заключение: какие твои цели, мечты и задачи в «Шахтере»?
– Творить историю, добывать титулы, играть в Лиге чемпионов, забивать, отдавать ассисты и оставить след в «Шахтере».

Легенда Шахтера повлиял на трансфер топового новичка в клуб
Хавбек Шахтера и сборной Украины анонсировал возвращение на поле
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Женеве, где сыграет против Серветта
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Изеки Северино Силва чемпионат Украины по футболу
Источник: ФК Шахтер Донецк
