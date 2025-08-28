Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Холанда подтвердил интерес Реала к своему клиенту
Испания
28 августа 2025, 18:27 |
142
1

Агент Холанда подтвердил интерес Реала к своему клиенту

Хильберто Мора привлекает внимание испанского гранда

28 августа 2025, 18:27 |
142
1
Агент Холанда подтвердил интерес Реала к своему клиенту
Getty Images/Global Images Ukraine. Хильберто Мора

Мексиканский полузащитник «Тихуаны» Гильберто Мора привлекает внимание мадридского «Реала». Это для El Chiringuito подтвердил агент игрока Рафаэл Пимьента.

По информации источника, испанский гранд следит за развитием 16-летнего футболиста.

В текущем сезоне Гильберто Мора провел 6 матчей в чемпионат Мексики, в которых успел отличиться трем забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Рафаэл Пьмента также является агентом Эрлинга Холанда.

Ранее сообщалось о том, что Трент может внезапно вернуться в АПЛ.

По теме:
Два бразильца попрощались со своими клубами. Они перейдут в Шахтер
Перед трансфером Ваната. Жирона продала игрока за большие деньги
Игрок сборной Украины: «Сейчас мной интересуются два итальянских клуба»
Реал Мадрид Тихуана чемпионат Мексики по футболу трансферы трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 28 августа 2025, 00:10 5
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Лидер команды дал оценку слухам в прессе

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 28 августа 2025, 14:30 25
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда

Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Футбол | 28.08.2025, 11:02
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 28.08.2025, 17:53
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 28.08.2025, 07:44
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Маніпулятивний заголовок
Ответить
0
Популярные новости
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 17
Другие виды
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 1
Футбол
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
26.08.2025, 23:55
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем