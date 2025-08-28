Агент Холанда подтвердил интерес Реала к своему клиенту
Хильберто Мора привлекает внимание испанского гранда
Мексиканский полузащитник «Тихуаны» Гильберто Мора привлекает внимание мадридского «Реала». Это для El Chiringuito подтвердил агент игрока Рафаэл Пимьента.
По информации источника, испанский гранд следит за развитием 16-летнего футболиста.
В текущем сезоне Гильберто Мора провел 6 матчей в чемпионат Мексики, в которых успел отличиться трем забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Рафаэл Пьмента также является агентом Эрлинга Холанда.
Ранее сообщалось о том, что Трент может внезапно вернуться в АПЛ.
