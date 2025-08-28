Агент Холанда подтвердил интерес Реала к своему клиенту

Мексиканский полузащитник «Тихуаны» Гильберто Мора привлекает внимание мадридского «Реала». Это для El Chiringuito подтвердил агент игрока Рафаэл Пимьента.

По информации источника, испанский гранд следит за развитием 16-летнего футболиста.

В текущем сезоне Гильберто Мора провел 6 матчей в чемпионат Мексики, в которых успел отличиться трем забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Рафаэл Пьмента также является агентом Эрлинга Холанда.

Ранее сообщалось о том, что Трент может внезапно вернуться в АПЛ.