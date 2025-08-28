Два бразильца попрощались со своими клубами. Они перейдут в Шахтер

Бразильский нападающий Лука Мейреллис попрощался со своим клубом – «Сантосом»:

«Сегодня прощаюсь с клубом, который сформировал меня не только как спортсмена, но и как человека. Я пришел мальчиком, полным мечтаний, и стал более взрослым, благодарным за все, что я пережил в этой рубашке. Прошло 8 лет обучения, и вот я осуществил свою самую большую мечту: стать профессиональным игроком!

Сердечная благодарность всем, кто был частью этой траектории: тренерам, работникам и, главное, болельщикам, которые никогда не переставали поддерживать. «Сантос» всегда будет моим домом. Просто увидимся позже. Однажды я смогу вернуться, чтобы немного отплатить за все, что этот клуб сделал для меня».

Ранее сообщалось, что Лука Мейреллис уже присоединился к донецкому «Шахтеру» в Швейцарии.

Также в этот же день со своим клубом попрощался еще один потенциальный новичок «горняков» – полузащитник «Флуминенсе» Исаке Силва:

«Спасибо, «Флуминенсе».