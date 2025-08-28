Два бразильца попрощались со своими клубами. Они перейдут в Шахтер
В скором времени о трансферах Луки Мейреллиса и Исаке Силва объявят официально
Бразильский нападающий Лука Мейреллис попрощался со своим клубом – «Сантосом»:
«Сегодня прощаюсь с клубом, который сформировал меня не только как спортсмена, но и как человека. Я пришел мальчиком, полным мечтаний, и стал более взрослым, благодарным за все, что я пережил в этой рубашке. Прошло 8 лет обучения, и вот я осуществил свою самую большую мечту: стать профессиональным игроком!
Сердечная благодарность всем, кто был частью этой траектории: тренерам, работникам и, главное, болельщикам, которые никогда не переставали поддерживать. «Сантос» всегда будет моим домом. Просто увидимся позже. Однажды я смогу вернуться, чтобы немного отплатить за все, что этот клуб сделал для меня».
Ранее сообщалось, что Лука Мейреллис уже присоединился к донецкому «Шахтеру» в Швейцарии.
Также в этот же день со своим клубом попрощался еще один потенциальный новичок «горняков» – полузащитник «Флуминенсе» Исаке Силва:
«Спасибо, «Флуминенсе».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб получит 30 млн евро и бонусы за результативные удары
Поединок состоится 28 августа в 21:00 по Киеву
замість одного українця - два бразильця.
- - - - -
А шо там Кевін, вже в АПЛ чи ще ні?