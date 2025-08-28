Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два бразильца попрощались со своими клубами. Они перейдут в Шахтер
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 18:17 |
1155
4

Два бразильца попрощались со своими клубами. Они перейдут в Шахтер

В скором времени о трансферах Луки Мейреллиса и Исаке Силва объявят официально

28 августа 2025, 18:17 |
1155
4
Два бразильца попрощались со своими клубами. Они перейдут в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Мейреллис

Бразильский нападающий Лука Мейреллис попрощался со своим клубом – «Сантосом»:

«Сегодня прощаюсь с клубом, который сформировал меня не только как спортсмена, но и как человека. Я пришел мальчиком, полным мечтаний, и стал более взрослым, благодарным за все, что я пережил в этой рубашке. Прошло 8 лет обучения, и вот я осуществил свою самую большую мечту: стать профессиональным игроком!

Сердечная благодарность всем, кто был частью этой траектории: тренерам, работникам и, главное, болельщикам, которые никогда не переставали поддерживать. «Сантос» всегда будет моим домом. Просто увидимся позже. Однажды я смогу вернуться, чтобы немного отплатить за все, что этот клуб сделал для меня».

Ранее сообщалось, что Лука Мейреллис уже присоединился к донецкому «Шахтеру» в Швейцарии.

Также в этот же день со своим клубом попрощался еще один потенциальный новичок «горняков» – полузащитник «Флуминенсе» Исаке Силва:

«Спасибо, «Флуминенсе».

По теме:
Агент Холанда подтвердил интерес Реала к своему клиенту
Перед трансфером Ваната. Жирона продала игрока за большие деньги
Игрок сборной Украины: «Сейчас мной интересуются два итальянских клуба»
Исаке Северино Силва Шахтер Донецк Сантос Флуминенсе трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Футбол | 28 августа 2025, 15:15 20
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова

Донецкий клуб получит 30 млн евро и бонусы за результативные удары

АЕК – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 28 августа 2025, 17:37 0
АЕК – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
АЕК – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 28 августа в 21:00 по Киеву

Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Другие виды | 27.08.2025, 19:15
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 28.08.2025, 00:10
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Наступна зупинка - кубок ЛЧ
Ответить
+1
New Zealander
Це неймовірно добре 
Ответить
+1
Отаман
Дуже добре 
Ответить
+1
Burevestnik
Нормальний хід, все по регламенту клубу:
замість одного українця - два бразильця.
- - - - -
А шо там Кевін, вже в АПЛ чи ще ні?
Ответить
-1
Популярные новости
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
26.08.2025, 19:48 31
Теннис
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 1
Футбол
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 27
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем