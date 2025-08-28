Ультрас минского Динамо: бойкот домашних матчей, запрет русского языка

Фанаты минского «Динамо» на своих официальных ресурсах в соцсетях обнародовали официальное заявление со списком правил для всех причастных к движению лиц. В заявлении в частности объявляется бойкот всех домашних матчей клуба, запрет в текстовиках на русский язык и бан на советскую и коммунистическую символику. Также минчане объявили, что больше не считают врагами фанатов киевского «Динамо».

Подлость и трусость властей разрушили спокойное течение нашей жизни, но сделали нас еще сильней. Мы – те, кто с самого конца нулевых своими бойкотами и акциями пытались привлечь внимание продажных СМИ и народа Беларуси на то, что с нами делают власть имущие и псы, охраняющие их. Сколько слез наших матерей впитала земля Наша Родная, сколько здоровья физического и психического оставлено в изоляторах тюрем и зон по всей стране! Все это причина травли и желания подчинить нас распочкованными спецгруппами чекистов и прочих приверженцев неокоммунизма.

Если ты фанат «Динамо» и попал в жернова судилищ, ты как минимум сядешь по максимальному наказанию. Уже в 2013-14 годах садить начали просто ни за что.

Повторимся: мы рисовали баннеры и не ходили на стадионы для того, чтобы общество увидело и задумалось над тем, что происходит. В связи с последними политическими событиями, мы обновляем ряд правил, которых ОБЯЗАНЫ придерживаться все мы!

1. Строжайший бойкот любых матчей нашего клуба на территории Беларуси. Те, кто нарушил его в прошедшем году и планирует продолжать это делать, не являются частью Движа. Нельзя ходить не только на сектор, но и на обычную трибуну.

2.Что касается наших союзов, то мы сквозь череду проб и ошибок приходим к решению: личные отношения больше никогда не будут основой заявлений о дружбе тусовок-секторов-движей. Теперь каждый союз рассматривается всем Движем «Динамо Минск», и весь Движ принимает решение. Союзы с ФКВ и бандами ЦСКА стали идейно несовместимыми. Мы благодарны вам за те возможности, которые мы обоюдно использовали. За светлые и темные моменты. Это осталось в истории. Уже давно отношения между нами строятся на сугубо личных контактах, что, естественно, дело каждого. В связи с этим, на нашей трибуне (повторимся, что наша трибуна пока возможна только на Евро) имеют право вешать свои баннера наши Братья по крови и друзья из «Динамо» Брест и «Молодечно». Так же и наши флаги могут появляться лишь на этих трибунах.

3. Запрет на проведение любых договорных встреч в формате стрел, накрывов на территории Беларуси. За отступление от данного пункта – бессрочное и жесткое наказание организаторов.

4. Мы впервые это заявляем официально. Хотя предпосылки к ниже приведенной информации пускали свои корни еще семь лет назад. Советские пережитки перечеркнуты. «Хохлы» (фанаты киевского «Динамо» - авт.) и все движи из их блока – более не являются нам врагами.

5. Очень важно! Поскольку национальный язык является фундаментом самоопределения, а мы никто иные как авангард нашей нации строго с этого момента все наши баннеры, майки, кепки, байки делаем исключительно на беларусском языке (или латинке). Все предыдущие баннеры на любых языках имеют статус действующих. Также затронем такой пункт, как атрибутика cоветских времен. Это история. Мы чтим и помним все достижения нашего клуба в разные периоды. Все это уже архив. Отныне на нашем секторе не может быть никакой символики с коммунистическими изображениями (звезды, ленины и т.п.) и советским подтекстом.

«Динамо» - это мы!