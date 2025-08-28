Н. Киченок / Сутджиади – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
28 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде украинка и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) поборются против первого сеяного тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Поединок состоится на корте №13 после игры Паркс / Ястремская – Биррелл / Гадеки. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в 1/16 финала сыграют либо с Алишей Паркс и Даяной Ястремской, либо с Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки.
