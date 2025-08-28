Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Н. Киченок / Сутджиади – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
US Open
28 августа 2025, 13:04 |
62
0

Н. Киченок / Сутджиади – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/32 финала US Open 2025

28 августа 2025, 13:04 |
62
0
Н. Киченок / Сутджиади – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Алдила Сутджиади и Надежда Киченок

28 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) поборются против первого сеяного тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Поединок состоится на корте №13 после игры Паркс / Ястремская – Биррелл / Гадеки. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в 1/16 финала сыграют либо с Алишей Паркс и Даяной Ястремской, либо с Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Янник Синнер – Алексей Попырин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известно, какую сумму штрафа придется заплатить Медведеву за свое поведение
Л. Киченок / Перес – Фернандес / В. Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE
Надежда Киченок Алдила Сутджиади Катерина Синякова Тейлор Таунсенд смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28 августа 2025, 08:30 1
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду

Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»

Четыре теннисиста из топ-20 вылетели с US Open по итогам игрового дня
Теннис | 28 августа 2025, 11:27 0
Четыре теннисиста из топ-20 вылетели с US Open по итогам игрового дня
Четыре теннисиста из топ-20 вылетели с US Open по итогам игрового дня

Каспер Рууд, Хольгер Руне, Якуб Меншик и Алехандро Давидович Фокина покинули мейджор

Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28.08.2025, 07:12
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Другие виды | 27.08.2025, 19:15
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Форвард Сантоса присоединился к расположению Шахтера в Швейцарии
Футбол | 28.08.2025, 08:17
Форвард Сантоса присоединился к расположению Шахтера в Швейцарии
Форвард Сантоса присоединился к расположению Шахтера в Швейцарии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 10
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 67
Футбол
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем