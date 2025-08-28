28 августа свою встречу во круге Открытого чемпионата США проведут Марта Костюк (WTA 28) и Зейнеп Сонмез (WTA 81).

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Так сложилось, что Костюк единственная украинская спортсменка, которая прошла во второй круг, так что нужно продержаться на этом турнире как можно дольше. Сетка не выглядит сложной, ведь в случае победы Марта попадает на лучшую в паре Сарасуа – Парри.

Перед этим турниром у теннисистки были проблемы с кистью, из-за чего она снималась с матчей против Рыбакиной в Монреале и Свентек на турнире в Цинциннати. В первом круге US Open проблем со здоровьем не было, Костюк обыграла крепкую Кэти Бултер в двух сетах – 6:4, 6:4. Нельзя сказать, что украинка провела идеальную встречу, она не реализовала 5 матчболов на чужой подаче, а когда подавала на матч, уступала 0:40, но смогла все-таки выиграть гейм.

На этом мейджоре спортсменка никогда не заходила дальше третьего круга.

Зейнеп Сонмез

Турецкая теннисистка играет с переменным успехом в этом сезоне, на ее счету 19 побед и столько же поражений. Этот турнир Сонмез начала с победы над американкой Кэти Волынец – 6:3, 6:4. Стоит отметить, что турчанка была небольшим андердогом этой пары.

Только в этом году спортсменка начала регулярно играть на турнирах Grand Slam. На Открытом чемпионате США она дебютировала в основной сетке, так что второй круг ее рекорд. Постепенный прогресс в результатах Сонмез есть, даже если брать по рейтингу, с начала года ей удалось подняться на семь позиций. Перед этим турниром у теннисистки был отрезок, в котором она проиграла 3 матча из четырех.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, матч состоялся в этом году, на турнире в Дохе, тогда Костюк одержала уверенную победу в двух сетах – 6:3, 6:3.

Прогноз

В этой паре украинка котируется фаворитом, что вполне очевидно, ведь Костюк действительно выглядит сильнее, она выше в рейтинге. Думаю, Марта будет владеть преимуществом, стараясь закрыть матч в трех сетах.

Предлагаю сделать ставку на успех украинской спортсменки с форой -1,5 сета. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.61.