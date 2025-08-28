Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард Сантоса присоединился к расположению Шахтера в Швейцарии
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 08:17 | Обновлено 28 августа 2025, 08:19
Форвард Сантоса присоединился к расположению Шахтера в Швейцарии

Лука Мейреллис на грани перехода в украинский клуб

Форвард Сантоса присоединился к расположению Шахтера в Швейцарии
ФК Сантос. Лука Мейреллис

Бронзовый призер УПЛ «Шахтер» близок к тому, чтобы завершить переход 18-летнего центрфорварда «Сантоса» Луки Мейреллиса.

Со вчерашнего дня, как сообщает журналист Вагнер Фредерико, Мейреллис находится в лагере «горняков» в Швейцарии, где команда Арды Турана готовится провести ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против «Серветта».

Ожидается, что уже сегодня, в четверг, Мейреллис встретится с руководством «Шахтера» и подпишет 5-летний контракт.

Источник утверждает, что «Сантос» получит 10 миллионов евро и сохранит за собой 15% экономических прав на футболиста, хотя ранее сообщалось, что «рыбы» согласились продать форварда в «Шахтер» за 12 миллионов.

Мейреллис является воспитанником «Сантоса», с которым имеет контракт до лета 2027 года.

Шахтер Донецк Сантос трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Умник
Це 20 бразіл?
Реально нащо стільки?)))))
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
Pavel_i_C0
В ДНОнєтскай команді час вводити ліміт на українців. Це стосується і гравців і персоналу 
Ответить
0
serhiy1
Вугликів стає все більше і більше ,українці в червоній книзі Шахтаря .
Ответить
-1
AK.228
Это хорошо… без форварда туго как то.. тем более многие в лазарете 
Ответить
-1
