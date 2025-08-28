Форвард Сантоса присоединился к расположению Шахтера в Швейцарии

Бронзовый призер УПЛ «Шахтер» близок к тому, чтобы завершить переход 18-летнего центрфорварда «Сантоса» Луки Мейреллиса.

Со вчерашнего дня, как сообщает журналист Вагнер Фредерико, Мейреллис находится в лагере «горняков» в Швейцарии, где команда Арды Турана готовится провести ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против «Серветта».

Ожидается, что уже сегодня, в четверг, Мейреллис встретится с руководством «Шахтера» и подпишет 5-летний контракт.

Источник утверждает, что «Сантос» получит 10 миллионов евро и сохранит за собой 15% экономических прав на футболиста, хотя ранее сообщалось, что «рыбы» согласились продать форварда в «Шахтер» за 12 миллионов.

Мейреллис является воспитанником «Сантоса», с которым имеет контракт до лета 2027 года.