Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро
Лука Мейреллис вскоре может перебраться в Украину
Бразильский «Сантос» принял предложение «Шахтера» о продаже своего 18-летнего центрфорварда Луки Мейреллиса.
Сообщается, что «горняки» выразили готовность заплатить за Мейреллиса 12 миллионов евро, что устроило бразильский клуб.
По данным журналиста Фабио Сормани, «Сантос» владеет только 70% экономических прав на форварда, а потому получит от трансфера 8,4 миллионов евро.
Отмечается, что руководство «Сантоса» хочет оставить за клубом процент от перепродажи Мейреллиса, в то время как «Шахтер» предлагает бразильцам процент от суммы прибыли с будущей потенциальной перепродажи.
Мейреллис является воспитанником «Сантоса», с которым имеет контракт до лета 2027 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Оболони» прокомментировал вылет команды из Кубка Украины
Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе
Нападающие необходимы Шахте как воздух! 😊