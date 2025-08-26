Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро
Украина. Премьер лига
Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро

Лука Мейреллис вскоре может перебраться в Украину

Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Мейреллис (в центре)

Бразильский «Сантос» принял предложение «Шахтера» о продаже своего 18-летнего центрфорварда Луки Мейреллиса.

Сообщается, что «горняки» выразили готовность заплатить за Мейреллиса 12 миллионов евро, что устроило бразильский клуб.

По данным журналиста Фабио Сормани, «Сантос» владеет только 70% экономических прав на форварда, а потому получит от трансфера 8,4 миллионов евро.

Отмечается, что руководство «Сантоса» хочет оставить за клубом процент от перепродажи Мейреллиса, в то время как «Шахтер» предлагает бразильцам процент от суммы прибыли с будущей потенциальной перепродажи.

Мейреллис является воспитанником «Сантоса», с которым имеет контракт до лета 2027 года.

Сантос Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Фабио Сормани
Юрий Щербань
Ото Шахтер разошелся одни бразилы уже в команде
Ответить
0
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Отлично, если так. Ждём с нетерпением.
Нападающие необходимы Шахте как воздух! 😊
Ответить
0
Андрей Гузь
Ну я так понял шо тоже согласован?
Ответить
0
