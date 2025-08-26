Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро

Бразильский «Сантос» принял предложение «Шахтера» о продаже своего 18-летнего центрфорварда Луки Мейреллиса.

Сообщается, что «горняки» выразили готовность заплатить за Мейреллиса 12 миллионов евро, что устроило бразильский клуб.

По данным журналиста Фабио Сормани, «Сантос» владеет только 70% экономических прав на форварда, а потому получит от трансфера 8,4 миллионов евро.

Отмечается, что руководство «Сантоса» хочет оставить за клубом процент от перепродажи Мейреллиса, в то время как «Шахтер» предлагает бразильцам процент от суммы прибыли с будущей потенциальной перепродажи.

Мейреллис является воспитанником «Сантоса», с которым имеет контракт до лета 2027 года.