ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Женеве. Туран завершает подготовку

Игроки «Шахтера» 27 августа, накануне ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с «Серветтом», провели тренировку на поле арены «Стад де Женев», которая примет противостояние.

По регламенту УЕФА стартовые 15 минут сессии «горняков» были открыты для журналистов: представители медиа имели возможность наблюдать за разминкой команды. Основная часть занятия проходила уже вне внимания СМИ и состояла из работы над удержанием и контролем мяча, серии игровых упражнений, а также ударов по воротам. Как обычно, предматчевая тренировка «оранжево-черных» длилась около часа.

Поединок ответного квалификационного матча Q4 Лиги конференций УЕФА «Серветт» – «Шахтер» состоится на «Стад де Женев» в четверг, 28 августа, в 22:00 по киевскому времени.