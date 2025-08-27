Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Женеве. Туран завершает подготовку
Лига конференций
27 августа 2025, 23:34 | Обновлено 27 августа 2025, 23:40
Матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдет 27 августа

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Женеве. Туран завершает подготовку
ФК Шахтер

Игроки «Шахтера» 27 августа, накануне ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с «Серветтом», провели тренировку на поле арены «Стад де Женев», которая примет противостояние.

По регламенту УЕФА стартовые 15 минут сессии «горняков» были открыты для журналистов: представители медиа имели возможность наблюдать за разминкой команды. Основная часть занятия проходила уже вне внимания СМИ и состояла из работы над удержанием и контролем мяча, серии игровых упражнений, а также ударов по воротам. Как обычно, предматчевая тренировка «оранжево-черных» длилась около часа.

Поединок ответного квалификационного матча Q4 Лиги конференций УЕФА «Серветт» – «Шахтер» состоится на «Стад де Женев» в четверг, 28 августа, в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Серветт – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ДИРЯВКА: «Не знаю, что должно произойти, чтобы Динамо отыграло два мяча»
Рига переиграла Спарту в ЛК, но этого недостаточно. Забил экс-игрок Вереса
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
