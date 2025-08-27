Ливерпуль в 46-й раз вырвал победу в матче АПЛ на последней минуте игры
Сколько подобных голов имеют другие клубы?
В матче второго тура АПЛ Ливерпуль на выезде победил Ньюкасл Юнайтед со счетом 3:2.
Победный гол в составе «красных» забил 16-летний Рио Нгумоха на 90+10 минуте игры.
Ливерпуль является рекордсменом АПЛ по количеству забитых победных мячей на последней минуте игры.
Гол в ворота Ньюкасл Юнайтед стал 46-м для Ливерпуля за всю историю лиги. Ближайшим преследователем чемпионов Англии является Арсенал, который имеет в своем активе 34 победных гола на последней минуте.
Клубы АПЛ с наибольшим количеством победных голов на последней минуте матчей:
- 46 – Ливерпуль
- 34 – Арсенал
- 32 – Манчестер Юнайтед
- 32 – Тоттенхэм Хотспур
- 29 – Челси
- 26 – Эвертон
- 22 – Манчестер Сити
- 22 – Ньюкасл Юнайтед
- 18 – Вест Хэм Юнайтед
Clubs with the most last minute winners in Premier League history ⚽️😅— LiveScore (@livescore) August 27, 2025
Liverpool love leaving it late 🔴⏰ pic.twitter.com/a8ZDAd1CWV
