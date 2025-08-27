Ливерпуль в 46-й раз вырвал победу в матче АПЛ на последней минуте игры

В матче второго тура АПЛ Ливерпуль на выезде победил Ньюкасл Юнайтед со счетом 3:2.

Победный гол в составе «красных» забил 16-летний Рио Нгумоха на 90+10 минуте игры.

Ливерпуль является рекордсменом АПЛ по количеству забитых победных мячей на последней минуте игры.

Гол в ворота Ньюкасл Юнайтед стал 46-м для Ливерпуля за всю историю лиги. Ближайшим преследователем чемпионов Англии является Арсенал, который имеет в своем активе 34 победных гола на последней минуте.

Клубы АПЛ с наибольшим количеством победных голов на последней минуте матчей:

46 – Ливерпуль

34 – Арсенал

32 – Манчестер Юнайтед

32 – Тоттенхэм Хотспур

29 – Челси

26 – Эвертон

22 – Манчестер Сити

22 – Ньюкасл Юнайтед

18 – Вест Хэм Юнайтед