Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль в 46-й раз вырвал победу в матче АПЛ на последней минуте игры
Англия
27 августа 2025, 21:53
Сколько подобных голов имеют другие клубы?

Ливерпуль в 46-й раз вырвал победу в матче АПЛ на последней минуте игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Нгумоха

В матче второго тура АПЛ Ливерпуль на выезде победил Ньюкасл Юнайтед со счетом 3:2.

Победный гол в составе «красных» забил 16-летний Рио Нгумоха на 90+10 минуте игры.

Ливерпуль является рекордсменом АПЛ по количеству забитых победных мячей на последней минуте игры.

Гол в ворота Ньюкасл Юнайтед стал 46-м для Ливерпуля за всю историю лиги. Ближайшим преследователем чемпионов Англии является Арсенал, который имеет в своем активе 34 победных гола на последней минуте.

Клубы АПЛ с наибольшим количеством победных голов на последней минуте матчей:

  • 46 – Ливерпуль
  • 34 – Арсенал
  • 32 – Манчестер Юнайтед
  • 32 – Тоттенхэм Хотспур
  • 29 – Челси
  • 26 – Эвертон
  • 22 – Манчестер Сити
  • 22 – Ньюкасл Юнайтед
  • 18 – Вест Хэм Юнайтед
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
