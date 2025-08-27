Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Все билеты на матч УПЛ между Динамо и Полесьем проданы
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 02:59 | Обновлено 27 августа 2025, 03:15
103
0

Все билеты на матч УПЛ между Динамо и Полесьем проданы

Игра 4-го тура УПЛ пройдет 31 августа в Киеве

ФК Динамо

В воскресенье, 31 августа, на стадионе Динамо им. Лобановского состоится матч 4-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и житомирским «Полесьем».

Это будет первый домашний матч нашей команды в сезоне 2025/2026.

Все билеты на игру были реализованы, поэтому в столичном клубе ждут поддержки болельщиков!

Матч 4-го тура УПЛ Динамо – Полесье начнется 31 августа в 15:30.

По теме:
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 3-го тура УПЛ
Серветт – Шахтар. Как купить билеты на матч Лиги конференций в Женеве
Фиорентина – Полесье. Как болельщикам приобрести билет на матч Q4 ЛК
Динамо Киев билеты чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
