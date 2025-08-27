Все билеты на матч УПЛ между Динамо и Полесьем проданы

В воскресенье, 31 августа, на стадионе Динамо им. Лобановского состоится матч 4-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и житомирским «Полесьем».

Это будет первый домашний матч нашей команды в сезоне 2025/2026.

Все билеты на игру были реализованы, поэтому в столичном клубе ждут поддержки болельщиков!

Матч 4-го тура УПЛ Динамо – Полесье начнется 31 августа в 15:30.