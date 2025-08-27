Руслан Ротань достиг отметки в 80 матчей УПЛ на тренерском мостике
Летом 2025 года коуч возглавил житомирское Полесье
Коуч житомирского Полесья Руслан Ротань достиг отметки в 80 матчей УПЛ на тренерском мостике.
Под его руководством одержаны 32 победы, зафиксировано 28 ничьих и еще 20 поединков завершились поражением. Общая разница мячей составляет 97:80.
Дебют Ротаня на тренерском мостике в УПЛ состоялся 27 февраля 2023 в поединке Александрия – Металлист 1925 (3:3).
Летом 2025 Ротань покинул Александрию и стал главным тренером житомирского Полесья.
