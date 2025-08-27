Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руслан Ротань достиг отметки в 80 матчей УПЛ на тренерском мостике
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 02:41 | Обновлено 27 августа 2025, 03:05
Летом 2025 года коуч возглавил житомирское Полесье

27 августа 2025, 02:41 | Обновлено 27 августа 2025, 03:05
ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Коуч житомирского Полесья Руслан Ротань достиг отметки в 80 матчей УПЛ на тренерском мостике.

Под его руководством одержаны 32 победы, зафиксировано 28 ничьих и еще 20 поединков завершились поражением. Общая разница мячей составляет 97:80.

Дебют Ротаня на тренерском мостике в УПЛ состоялся 27 февраля 2023 в поединке Александрия – Металлист 1925 (3:3).

Летом 2025 Ротань покинул Александрию и стал главным тренером житомирского Полесья.

Руслан Ротань Полесье Житомир юбилей статистика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
