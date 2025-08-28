Шахтер дал ответ Бенфике по поводу Судакова. Георгий обратился к клубу
«Горняки» настроены получить 30 миллионов евро
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
Главным фаворитом на трансфер украинца является «Бенфика», которая сделала «Шахтеру» официальное предложение по трансферу в размере 27 миллионов евро. Однако «Шахтер» его отклонил и настроен получить 30 миллионов евро. Переговоры между клубами продолжаются.
Судаков знает о предложении «Бенфики» и лично обратился к «Шахтеру» с просьбой его отпустить.
В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
