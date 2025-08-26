«Жду продолжения своего пути». Комментарий Васкеса после трансфера в Байер

Испанский защитник Лукас Васкес дал комментарий после подписания контракта с леверкузенским «Байером»:

«Теперь я с нетерпением жду продолжения своего пути в «Байере». В клубе, о котором мне много рассказывали тренер Хаби Алонсо и мой давний товарищ по команде Дани Карвахаль в Мадриде»

«Мои беседы с руководством подтвердили то, о чем мне рассказывали: «Байер 04» абсолютно нацелен на победу, голоден и стремится к самым высоким целям. Этот подход соответствует моим представлениям, и я с нетерпением жду возможности стремиться к новым успехам вместе с «Леверкузеном».

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» может усилиться защитником немецкого топ-клуба.