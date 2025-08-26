Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  На радость Забарному. ПСЖ решил продать двоих центральных защитников
Франция
26 августа 2025, 22:34
Французский ПСЖ продолжает активную работу на трансферном рынке – парижский клуб намерен в ближайшее время избавиться от тех футболистов, которые не нужны главному тренеру Луису Энрике.

В первую очередь чемпионат Франции покинет центральный защитник Преснель Кимпембе, который отправится играть в Катар. Кроме него в Париже решили продать еще одного игрока, который может сыграть в обороне – это 21-летний защитник Лукас Бералдо.

Энрике считает, что в команде слишком много защитников, учитывая, что во время летнего трансферного окна в клуб перебрался украинец Илья Забарный.

Энрике сообщил бразильцу, что тот больше не будет играть в составе ПСЖ. В услугах Лукаса заинтересованы греческий «Панатинаикос», турецкий «Галатасарай» и итальянский «Ювентус».

Бералдо перебрался во Францию в январе прошлого года из «Сан-Паулу» за 20 млн евро. В прошлом сезоне защитник сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.

Контракт Бералдо истекает в июне 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 25 млн евро. После ухода Кимпембе и Бералдо, в обойме ПСЖ останется четыре номинальных центральных защитника – Забарный, Пачо, Маркиньос и 18-летний талант Камара.

ПСЖ Лукас Бералдо Преснель Кимпембе Илья Забарный Маркиньос Уильян Пачо трансферы трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Экрем Конур
