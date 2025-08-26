14 матчей, 0 голевых действий и 2 красные. Форвард Ньюкасла разочаровывает

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон, который в последнее время играет на позиции форварда, был удален в последней игре и продлил свою серию без результативных действий на клубном уровне до 14 матчей.

25 августа состоялась встреча 2-го тура английского чемпионата между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Игра завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2. Гордон получил прямую красную карточку в компенсированное время первого тайма (45+3).

В последних 14 матчах за клуб Энтони не забил ни одного гола и не отдал ассистов, однако получил два удаления: против «Брайтона» в Кубке Англии (1:2) и против «Ливерпуля» в последнем поединке АПЛ.

После этой встречи команда англичанина оказалась на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, тогда как «Ливерпуль» – на третьем.