Наставник Бенфики прокомментировал потенциальный трансфер Судакова

27 августа состоится второй матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся португальская «Бенфика» и турецкий «Фенербахче» (0:0 после первой встречи).

Накануне этого противостояния главный тренер лиссабонского клуба Бруну Лаже ответил на вопрос журналиста о потенциальном переходе полузащитника донецкого «Шахтера» в лиссабонский клуб:

– Сможет ли Судаков усилить вашу команду в новом сезоне? Если да, то как именно?

– Я не собираюсь говорить о трансферах нашей команды накануне важного противостояния в Лиге чемпионов, – резко ответил Лаже.

По информации португальский прессы, «Бенфика» сделала предложение «Шахтеру» в размере 27 млн евро. «Горняки» готовы отпустить полузащитника, но требуют на три миллиона евро больше.