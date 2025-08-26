Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наставник Бенфики прокомментировал потенциальный трансфер Судакова
26 августа 2025, 22:47
Наставник Бенфики прокомментировал потенциальный трансфер Судакова

Бруну Лаже ответил журналисту на вопрос о переходе полузащитника сборной Украины

27 августа состоится второй матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся португальская «Бенфика» и турецкий «Фенербахче» (0:0 после первой встречи).

Накануне этого противостояния главный тренер лиссабонского клуба Бруну Лаже ответил на вопрос журналиста о потенциальном переходе полузащитника донецкого «Шахтера» в лиссабонский клуб:

Сможет ли Судаков усилить вашу команду в новом сезоне? Если да, то как именно?

– Я не собираюсь говорить о трансферах нашей команды накануне важного противостояния в Лиге чемпионов, – резко ответил Лаже.

По информации португальский прессы, «Бенфика» сделала предложение «Шахтеру» в размере 27 млн евро. «Горняки» готовы отпустить полузащитника, но требуют на три миллиона евро больше.

Шахтер Донецк Бенфика Фенербахче Лига чемпионов Георгий Судаков Бруну Лаже трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк
antt
Ну це уже роль Трубіна дуже важлива, якщо таке буде, і вже є пропозиція. Так сказати перехід по знайомству, хіба так
Ответить
0
avk2307
аренда может и возможна . или в рассрочку где то за 20-25(но это риск) 
И кстати спрашивали не персонально за Судакова а и за других новичков
Ответить
0
