Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сигма – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 28 августа в 19:30 по Киеву

ФК Мальме

В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между чешской «Сигмой» и шведским «Мальме». По киевскому времени игра начнется в 19.30. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу шведов.

Сигма Оломоуц

Прошлогоднее выступление команды в чемпионате нельзя назвать очень удачным – за 35 игр «Сигма» набрала 45 очков и заняла последнее, 6 место чемпионской группы. Однако победа в Кубке Чехии, где коллектив со счетом 3:1 победил столичную «Спарту», позволила клубу принять участие в квалификации Лиги Европы и начать свои выступления по 4-му раунду отбора.

За 6 игр чемпионата в текущем сезоне «Сигма» набрала 10 очков (3 победы, 2 поражения и 1 ничья) и пока находится на 6 месте турнирной таблицы.

Мальме

Защита титула чемпиона Швеции коллектив проводит не слишком уверенно – после 21 игры на счету команды есть 37 очков, позволяющих занимать 3 место, однако расстояние от лидера составляет уже 13 зачетных пунктов. В кубке страны «Мальме» дошли до финала, однако там в серии пенальти уступили «Хеккену».

Путь в еврокубках команда начала с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где одолела грузинскую «Иберию 1999». Впоследствии шведы также победили латвийскую «РФШ», однако уже на 3-м этапе отбора уступили датскому «Копенгагену» с общим счетом 5:0.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «Мальме» не пропустили ни одного гола в последних 3-х поединках.
  • В последних 6 выездных играх «Мальме» одержали 5 побед и 1 раз проиграли.
  • «Сигма» не проиграла ни в одном домашнем матче текущего сезона, на счету команды 2 победы и 1 ничья.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Сигма
28 августа 2025 -
19:30
Мальмё
Тотал больше 2 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
По теме:
Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
КуПС – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК – Риека. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Сигма Оломоуц Мальме Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
