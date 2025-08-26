Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гюлер захватил лидерство в интересном статистическом рейтинге
Испания
Гюлер захватил лидерство в интересном статистическом рейтинге

Игрок «Реала» создал наибольшее количество голевых моментов в новом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Завершился очередной уик-энд в топ-5 европейских чемпионатах.

Игрок мадридского «Реала» Арда Гюлер после сыгранных матчей возглавил интересный статистический рейтинг топ-5 европейских чемпионатов.

Турецкий футболист стал первым, кто создал 10 голевых моментов в новом сезоне.

Игроки с наибольшим количеством созданных голевых моментов в топ-5 европейских чемпионатах 2025/26

  • 10 – Арда Гюлер (Реал)
  • 9 – Доди Лукебакио (Севилья)
  • 8 – Николя Пепе (Вильярреал)
  • 8 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
  • 7 – Усман Дембеле (ПСЖ)
  • 7 – Антон Стах (Лидс Юнайтед)
  • 6 – Иереми Пино (Вильярреал)
  • 6 – Том Луше (Ницца)
  • 6 – Рафинья (Барселона)
  • 6 – Эду Экспозито (Эспаньол)
