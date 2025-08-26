Гюлер захватил лидерство в интересном статистическом рейтинге
Игрок «Реала» создал наибольшее количество голевых моментов в новом сезоне
Завершился очередной уик-энд в топ-5 европейских чемпионатах.
Игрок мадридского «Реала» Арда Гюлер после сыгранных матчей возглавил интересный статистический рейтинг топ-5 европейских чемпионатов.
Турецкий футболист стал первым, кто создал 10 голевых моментов в новом сезоне.
Игроки с наибольшим количеством созданных голевых моментов в топ-5 европейских чемпионатах 2025/26
- 10 – Арда Гюлер (Реал)
- 9 – Доди Лукебакио (Севилья)
- 8 – Николя Пепе (Вильярреал)
- 8 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
- 7 – Усман Дембеле (ПСЖ)
- 7 – Антон Стах (Лидс Юнайтед)
- 6 – Иереми Пино (Вильярреал)
- 6 – Том Луше (Ницца)
- 6 – Рафинья (Барселона)
- 6 – Эду Экспозито (Эспаньол)
Most chances created in Europe’s top five leagues in 2025/26. 🔑 https://t.co/fQisTLlp9F pic.twitter.com/TBRiyLdrJQ— Squawka (@Squawka) August 26, 2025
