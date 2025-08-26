Экитике – второй француз в истории, отличившийся в первых матчах АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике стал вторым французским игроком в истории, который забил в своих первых двух матчах АПЛ – 2 гола и 1 ассист.

25 августа состоялась встреча 2-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Игра завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2, а победный гол на 90+10 минуте забил Рио Нгумоха.

До Экитите этого достижения добился только один французский футболист – Антони Марсьяль в сентябре 2015 года за «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, Уго стал первым игроком «мерсисайдцев» после Дэниэла Старриджа (2013 год), который отличился в каждом из первых трех поединков за клуб во всех соревнованиях – 2 гола в Премьер-лиге и 1 в финале Суперкубка Англии.

Сейчас команда француза занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, а «сороки» — 15-е.