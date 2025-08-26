Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
26 августа 2025, 14:23
Уругвайский игрок Фламенго установил рекорд чемпионата Бразилии

Теперь лучшим ассистентом за всю историю турнира является иностранец

26 августа 2025, 14:23
Уругвайский игрок Фламенго установил рекорд чемпионата Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджиан де Арраскаэта

В матче 21-го тура бразильской Серии А «Фламенго» на легендарном стадионе «Маракана» разгромил «Виторию» со счетом 8:0.

Этот матч вошел в историю чемпионата Бразилии. В составе хозяев голом и двумя результативными передачами отметился 31-летний уругвайский полузащитник Джорджиан де Арраскаэта.

Благодаря этим ассистам лидер «Фламенго» стал лучшим ассистентом в истории бразильской Серии А. Уругваец имеет в своем активе уже 79 результативных передач, что на две больше, чем у предыдущего рекордсмена Марселиньо Кариока.

Лучшие ассистенты в истории чемпионата Бразилии

  1. 79 – Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай)
  2. 77 – Марселиньо Кариока (Бразилия)
  3. 73 – Эдмундо (Бразилия)
  4. 68 – Дуду (Бразилия)
  5. 64 – Эвертон Рибейро (Бразилия)
  6. 64 – Густаво Скарпа (Бразилия)
  7. 63 – Пеле (Бразилия)
  8. 62 – Зико (Бразилия)

Также стоит отметить, что «Фламенго» одержал самую крупную победу в истории бразильской Серии А. До этого матча рекордным в чемпионате был счет 7:0.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
