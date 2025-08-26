Уругвайский игрок Фламенго установил рекорд чемпионата Бразилии
Теперь лучшим ассистентом за всю историю турнира является иностранец
В матче 21-го тура бразильской Серии А «Фламенго» на легендарном стадионе «Маракана» разгромил «Виторию» со счетом 8:0.
Этот матч вошел в историю чемпионата Бразилии. В составе хозяев голом и двумя результативными передачами отметился 31-летний уругвайский полузащитник Джорджиан де Арраскаэта.
Благодаря этим ассистам лидер «Фламенго» стал лучшим ассистентом в истории бразильской Серии А. Уругваец имеет в своем активе уже 79 результативных передач, что на две больше, чем у предыдущего рекордсмена Марселиньо Кариока.
Лучшие ассистенты в истории чемпионата Бразилии
- 79 – Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай)
- 77 – Марселиньо Кариока (Бразилия)
- 73 – Эдмундо (Бразилия)
- 68 – Дуду (Бразилия)
- 64 – Эвертон Рибейро (Бразилия)
- 64 – Густаво Скарпа (Бразилия)
- 63 – Пеле (Бразилия)
- 62 – Зико (Бразилия)
Также стоит отметить, что «Фламенго» одержал самую крупную победу в истории бразильской Серии А. До этого матча рекордным в чемпионате был счет 7:0.
🇧🇷🅰️ | Jogadores com mais assistências na história do Campeonato Brasileiro:— Noite de Copa (@Noitedecopa) August 26, 2025
7️⃣9️⃣ 🇺🇾 DE ARRASCAETA (240 🏟️) 🔝
7️⃣7️⃣ 🇧🇷 Marcelinho Carioca (281 🏟)
7️⃣3️⃣ 🇧🇷 Edmundo (316 🏟)
6️⃣8️⃣ 🇧🇷 Dudu (299 🏟)
6️⃣4️⃣ 🇧🇷 Éverton Ribeiro (377 🏟)
6️⃣4️⃣ 🇧🇷 Gustavo Scarpa (287 🏟)
6️⃣3️⃣ 🇧🇷 Pelé (174… pic.twitter.com/ygQpHUiVkA
A MAIOR DE TODAS! O 8 a 0 do Flamengo sobre o Vitória foi a maior goleada da história do Brasileirão por pontos corridos. ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/9G5nw6t5nJ— R10 Score (@R10Score) August 26, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец не дал свое согласие на трансфер
Евгений подписал контракт с «Черноморцем»