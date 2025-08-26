Уругвайский игрок Фламенго установил рекорд чемпионата Бразилии

В матче 21-го тура бразильской Серии А «Фламенго» на легендарном стадионе «Маракана» разгромил «Виторию» со счетом 8:0.

Этот матч вошел в историю чемпионата Бразилии. В составе хозяев голом и двумя результативными передачами отметился 31-летний уругвайский полузащитник Джорджиан де Арраскаэта.

Благодаря этим ассистам лидер «Фламенго» стал лучшим ассистентом в истории бразильской Серии А. Уругваец имеет в своем активе уже 79 результативных передач, что на две больше, чем у предыдущего рекордсмена Марселиньо Кариока.

Лучшие ассистенты в истории чемпионата Бразилии

79 – Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай) 77 – Марселиньо Кариока (Бразилия) 73 – Эдмундо (Бразилия) 68 – Дуду (Бразилия) 64 – Эвертон Рибейро (Бразилия) 64 – Густаво Скарпа (Бразилия) 63 – Пеле (Бразилия) 62 – Зико (Бразилия)

Также стоит отметить, что «Фламенго» одержал самую крупную победу в истории бразильской Серии А. До этого матча рекордным в чемпионате был счет 7:0.

🇧🇷🅰️ | Jogadores com mais assistências na história do Campeonato Brasileiro:



7️⃣9️⃣ 🇺🇾 DE ARRASCAETA (240 🏟️) 🔝

7️⃣7️⃣ 🇧🇷 Marcelinho Carioca (281 🏟)

7️⃣3️⃣ 🇧🇷 Edmundo (316 🏟)

6️⃣8️⃣ 🇧🇷 Dudu (299 🏟)

6️⃣4️⃣ 🇧🇷 Éverton Ribeiro (377 🏟)

6️⃣4️⃣ 🇧🇷 Gustavo Scarpa (287 🏟)

6️⃣3️⃣ 🇧🇷 Pelé (174… pic.twitter.com/ygQpHUiVkA — Noite de Copa (@Noitedecopa) August 26, 2025