КЭМПБЕЛЛ: «Ман Сити и Ливерпуль обязательно будут сражаться за чемпионство»

Знаменитый английский футболист прошлого Сол Кэмпбелл рассказал, кто может выиграть АПЛ в новом сезоне:

«Кто главные фавориты? Я думаю, «Манчестер Сити» снова вернулся. Думаю, у них был спад в прошлом сезоне. Но считаю, что сейчас они начали играть как следует. Знаете, в игре против «Вулвз» они победили с легкостью. Кажется, они снова восстановили баланс и плавность. Думаю, они уже более сыгранные. На мой взгляд, действительно сильная команда не может иметь два плохих сезона подряд. Кажется, что начало, которое они показали, полностью перечеркивает последствия прошлого сезона. Так это или нет, только время покажет, но они построили очень прочный фундамент.

«Ливерпуль» снова в своем стиле. Знаете, когда они потеряли преимущество, и счет стал 2:2, они сразу добавили скорости и забили еще два гола Борнмуту (4:2). Это признак настоящих чемпионов. Это признак того, что команда снова может быть на вершине в конце сезона только благодаря качеству. Но у них есть еще и опыт, а сейчас они добавили еще и действительно лучших игроков. Так что это тоже претендент.

Знаете, «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» обязательно будут бороться за чемпионство. И, возможно, будет еще одна или две команды, которые смогут громко заявить о себе. Возможно, это будет «Тоттенхэм». Никогда не знаешь, как они будут прогрессировать. Возможно, это будет «Ноттингем Форест», они снова были крепкими. Это невозможно предсказать, но некоторые команды, конечно, будут рядом с вершиной.

Все решится в последних 20 играх, 18 играх, в любом случае. Но хорошо иметь хороший старт, потому что это будет заряжать тебя на протяжении остального сезона. Ты никогда не хочешь иметь четыре-пять плохих игр. В такие моменты ты словно движешься из последних сил. Так что лучше всего двигаться вперед с хорошим настроем. И я думаю, что четыре-пять команд смогут претендовать на высокие места».