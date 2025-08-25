Атлетик в третий раз в XXI веке начал сезон Ла Лиги с двух побед

В матче второго тура испанской Ла Лиги «Атлетик» дома победил «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

Баски стартовали в новом сезоне с двух побед (в первом туре была одержана победа над «Севильей» со счетом 3:2).

Интересным фактом является то, что «Атлетик» лишь в третий раз в XXI веке имеет в своем активе 6 очков после двух туров:

2009/10, под руководством Хоакина Капарроса

2013/14, под руководством Эрнесто Вальверде

2025/26, под руководством Эрнесто Вальверде

«Атлетик» в четвертый раз подряд победил Райо Вальекано на своем поле в матче Ла Лиги.

Победы Атлетика над Райо Вальекано на домашнем стадионе

2022: Атлетик – Райо Вальекано – 3:2

2023: Атлетик – Райо Вальекано – 4:0

2025: Атлетик – Райо Вальекано – 3:1

2025: Атлетик – Райо Вальекано – 1:0