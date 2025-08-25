Кристиан МБА: «Я хочу приносить пользу команде»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
25 августа 2025, 17:11 | Обновлено 25 августа 2025, 17:23
Форвард «Металлиста 1925» поделился впечатлениями о кубковом матче с «Оболонью»

ФК Металлист 1925

В матче 1/32 финала Кубка Украины по футболу «Металлист 1925» встретился с киевской «Оболонью». Поединок закончился победой харьковского клуба со счетом 2:0. Эмоциями от победы поделился автор второго гола Кристиан Мба.

– Прежде всего, поздравляю с победой вашей команды. Вы сегодня забили важный гол, принесший «Металлисту 1925» победу. Как вы себя чувствуете, какие эмоции?

– Мы рады, что выиграли матч. Хотим и дальше побеждать в каждой игре. Я счастлив, что удалось забить свой первый гол в Кубке Украины и надеюсь продолжать в том же духе.

– Вы играете на позиции нападающего, от вас ожидает много голов. Но этот мяч стал лишь вторым в составе «Металлиста 1925». Насколько он важен для вашей уверенности?

– Да, конечно, этот гол был нужен. Теперь я чувствую себя более раскованно, но не собираюсь останавливаться. Каждый день работаю, чтобы становиться лучше и забивать больше. Я хочу приносить пользу команде.

– Иван Литвиненко сделал вам отличную передачу. Я видел ваши эмоции после гола. Вы договаривались с ним о таком пасе?

– Да, он мой друг. Мы жили вместе в отеле, говорили о таких моментах, и он хорошо понял ситуацию. Все получилось отлично. Я очень благодарен ему за этот пас.

Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Металлист 1925 Кристиан Мба
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
