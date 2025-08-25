Тренер ФК Пенуэл: «Мы не готовы конкурировать на таком уровне»

В матче 1/32 финала Кубка Украины «Пенуэл» во Львове сыграл с «Карпатами». Клуб Второй лиги потерпел поражение со счетом 0:0. Результат матча прокомментировал наставник «Пенуэла» Игорь Солоденко.

– Это начало нашего профессионального пути. Результат для нас не важен. Для нас важно развитие футболистов. Для того чтобы они достигли чего-то большего. Круто, что они могут играть здесь. Они могут ощутить атмосферу болельщиков, эмоции профессионального футбола. Для нас это отличный опыт.

– Удалось ли вам преодолеть стартовое волнение подопечных перед матчем?

– Мы говорили именно о том, что нам важно преодолеть это волнение, ощутить эту атмосферу. И мы с этим справились. Мы проиграли сегодня справедливо. Действительно разный класс с командой Премьер-лиги, которая круто смотрится в чемпионате. Тем не менее, мы долго держались, ребята дисциплинированно отработали. К сожалению, пропустили в первом тайме. Психологического давления ребята не ощущали. Они вышли мотивированными и с желанием представить свой клуб. Они отдавали все свои силы. На сегодняшний день мы не готовы конкурировать на таком уровне. Стремимся расти и становиться лучше.

– Что вы почерпнули для себя из этой игры?

– Это очень важный момент. Мы подчеркнули для себя значение нашей самоидентичности. Во Второй лиге мы стараемся играть в футбол. Не бить мяч подальше, как это делает большинство команд. Мы сейчас проигрываем матчи, наталкиваемся на давление соперников, играющих просто вертикально. Стараемся держать мяч под контролем и хотим отличаться рисунком игры. Уверенность со временем придет к нашим молодым ребятам.