Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер ФК Пенуэл: «Мы не готовы конкурировать на таком уровне»
Кубок Украины
25 августа 2025, 14:07 |
79
1

Тренер ФК Пенуэл: «Мы не готовы конкурировать на таком уровне»

Игорь Солоденко прокомментировал разгромное поражение от «Карпат» в Кубке Украины

25 августа 2025, 14:07 |
79
1
Тренер ФК Пенуэл: «Мы не готовы конкурировать на таком уровне»
ФК Карпаты. Игорь Солоденко

В матче 1/32 финала Кубка Украины «Пенуэл» во Львове сыграл с «Карпатами». Клуб Второй лиги потерпел поражение со счетом 0:0. Результат матча прокомментировал наставник «Пенуэла» Игорь Солоденко.

– Это начало нашего профессионального пути. Результат для нас не важен. Для нас важно развитие футболистов. Для того чтобы они достигли чего-то большего. Круто, что они могут играть здесь. Они могут ощутить атмосферу болельщиков, эмоции профессионального футбола. Для нас это отличный опыт.

– Удалось ли вам преодолеть стартовое волнение подопечных перед матчем?

– Мы говорили именно о том, что нам важно преодолеть это волнение, ощутить эту атмосферу. И мы с этим справились. Мы проиграли сегодня справедливо. Действительно разный класс с командой Премьер-лиги, которая круто смотрится в чемпионате. Тем не менее, мы долго держались, ребята дисциплинированно отработали. К сожалению, пропустили в первом тайме. Психологического давления ребята не ощущали. Они вышли мотивированными и с желанием представить свой клуб. Они отдавали все свои силы. На сегодняшний день мы не готовы конкурировать на таком уровне. Стремимся расти и становиться лучше.

– Что вы почерпнули для себя из этой игры?

– Это очень важный момент. Мы подчеркнули для себя значение нашей самоидентичности. Во Второй лиге мы стараемся играть в футбол. Не бить мяч подальше, как это делает большинство команд. Мы сейчас проигрываем матчи, наталкиваемся на давление соперников, играющих просто вертикально. Стараемся держать мяч под контролем и хотим отличаться рисунком игры. Уверенность со временем придет к нашим молодым ребятам.

По теме:
Чайка – Лесное. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Фарма – Нива Тернополь. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины по футболу Пенуэл Кривой Рог Карпаты Львов
Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25 августа 2025, 04:42 1
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский

Андрей продолжил заниматься по индивидуальной программе и не покидал клубную базу

Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Бокс | 25 августа 2025, 01:38 4
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»

Брендон Мур – о победах Мозеса Итаумы

Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Футбол | 25.08.2025, 07:15
Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Менеджер Борнмута: «Забарный – полная противоположность этому игроку»
Футбол | 25.08.2025, 13:39
Менеджер Борнмута: «Забарный – полная противоположность этому игроку»
Менеджер Борнмута: «Забарный – полная противоположность этому игроку»
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
Теннис | 25.08.2025, 00:07
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
"Клуб Другої ліги зазнав поразки з рахунком 0:0." (с) 
Ответить
0
Популярные новости
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59
Бокс
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 83
Другие виды
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 3
Футбол
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем