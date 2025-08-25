ВИДЕО. «Я тебя люблю, но...» Популярный блоггер раскритиковал Довбика

В субботу, 23 августа, прошел матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Болонья».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий Артем Довбик начал матч на скамейке запасных и вышел на поле только на 74-й минуте.

После поединка в сети TikTok было опубликовано видео с критикой в адрес украинца. Автор публикации Matteo Di Cola (165,3 тысячи подписчиков) использовал момент с участием форварда и подписал его так:

«Сенсационная ошибка Довбика и Дибалы. Артем, я люблю тебя, но это был выход один на один».

ВИДЕО. «Я тебя люблю, но...» Популярный блогер раскритиковал Довбика