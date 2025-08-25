Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Я тебя люблю, но...» Популярный блоггер раскритиковал Довбика
Италия
25 августа 2025, 23:44 |
509
0

ВИДЕО. «Я тебя люблю, но...» Популярный блоггер раскритиковал Довбика

Артем огорчил одного из своих болельщиков

25 августа 2025, 23:44 |
509
0
ВИДЕО. «Я тебя люблю, но...» Популярный блоггер раскритиковал Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 23 августа, прошел матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Болонья».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий Артем Довбик начал матч на скамейке запасных и вышел на поле только на 74-й минуте.

После поединка в сети TikTok было опубликовано видео с критикой в адрес украинца. Автор публикации Matteo Di Cola (165,3 тысячи подписчиков) использовал момент с участием форварда и подписал его так:

«Сенсационная ошибка Довбика и Дибалы. Артем, я люблю тебя, но это был выход один на один».

ВИДЕО. «Я тебя люблю, но...» Популярный блогер раскритиковал Довбика

@matteodicola Artem io ti amo, ma eri da solo contro il portiere 😭 #dovbyk #romabologna #highlights #dybala ♬ suono originale - Matteo Di Cola
По теме:
Победа Интера запомнилась интересными статистическими фактами
Интер феерично начал новый сезон Серии А, забив пять голов Торино
Украинская звезда стал целью №1 для участника Лиги чемпионов из Ла Лиги
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Милан видео фанаты болельщики зрители Пауло Дибала
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25 августа 2025, 04:03 6
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть

Андрей получил предложение от «МЮ»

Пятый сезон подряд: Ястремская снова покинула US Open в первом же раунде
Теннис | 25 августа 2025, 20:59 33
Пятый сезон подряд: Ястремская снова покинула US Open в первом же раунде
Пятый сезон подряд: Ястремская снова покинула US Open в первом же раунде

Даяна в трех сетах уступила Павлюченковой в 1/32 финала мейджора в Нью-Йорке

Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Футбол | 25.08.2025, 03:08
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Бокс | 25.08.2025, 01:38
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Лучший вратарь мира не сменит клуб из-за решения тренера
Футбол | 25.08.2025, 23:59
Лучший вратарь мира не сменит клуб из-за решения тренера
Лучший вратарь мира не сменит клуб из-за решения тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем