Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо анонсировало бесплатную трансляцию второго матча ЛЕ против Маккаби
Лига Европы
25 августа 2025, 13:10 |
872
3

Динамо анонсировало бесплатную трансляцию второго матча ЛЕ против Маккаби

28 августа подопечные Александра Шовковского сыграют против израильского клуба

25 августа 2025, 13:10 |
872
3
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию второго матча ЛЕ против Маккаби
ФК Динамо Киев

В четверг, 28 августа, состоится второй матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и израильский «Маккаби» Тель-Авив.

Команды сыграют в польском Люблине на стадионе «Motor Lublin Arena». Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния клубная пресс-служба «бело-синих» анонсировала бесплатную трансляцию поединка:

«ФК «Динамо» (Киев) приобрел права на трансляцию матча, который пройдет в польском городе Люблин, чтобы каждый, независимо от обстоятельств, мог увидеть выступление команды в квалификации Лиги Европы – бесплатно и в прямом эфире.

«Динамо» (Киев, Украина) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Начало – 21:00 (по киевскому времени). Смотрите на телеканале 2+2.

Кроме того, трансляцию матча можно посмотреть на Киевстар ТБ. Это жест благодарности всем, кто поддерживает нас в самые важные моменты. Вместе – к победе!» – сообщили в клубе.

В первом матче, который состоялся неделю назад, подопечные Александра Шовковского потерпели поражение со счетом 1:3. Победитель противостояния продолжит свои выступления в групповом этапе Лиги Европы, проигравший попадет в групповой этап Лиги конференций.

По теме:
Экс-игрок Металлиста: «Мы сознательно бойкотировали матч против Динамо»
Ноттингем Форест ведет переговоры по вратарю, которого сватают в Динамо
ФОТО. Динамо обновило клубную эмблему на стадионе имени Лобановского
Лига Европы Динамо Киев Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо телетрансляции телеканал 2+2 Киевстар
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Разобрали ошибки в ЛЕ. Динамо продолжает подготовку к матчу с Маккаби
Футбол | 25 августа 2025, 10:01 6
ФОТО. Разобрали ошибки в ЛЕ. Динамо продолжает подготовку к матчу с Маккаби
ФОТО. Разобрали ошибки в ЛЕ. Динамо продолжает подготовку к матчу с Маккаби

В субботу и воскресенье подопечные Александра Шовковского провели тренировку в Люблине

Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25 августа 2025, 09:27 29
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании

Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»

Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»
Биатлон | 24.08.2025, 15:08
Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»
Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
7 футболистов. Челси сформировал список игроков, которых хочет продать
Футбол | 25.08.2025, 13:25
7 футболистов. Челси сформировал список игроков, которых хочет продать
7 футболистов. Челси сформировал список игроков, которых хочет продать
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Ответить
0
vh
Скоро доведеться доплачувать глядачам 
Ответить
0
mastorent
нахер надо это дерьмо смотреть. зарёкся навсегда, только обзоры
Ответить
-2
Популярные новости
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 22
Футбол
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 6
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 83
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем