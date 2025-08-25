Динамо анонсировало бесплатную трансляцию второго матча ЛЕ против Маккаби

В четверг, 28 августа, состоится второй матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и израильский «Маккаби» Тель-Авив.

Команды сыграют в польском Люблине на стадионе «Motor Lublin Arena». Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния клубная пресс-служба «бело-синих» анонсировала бесплатную трансляцию поединка:

«ФК «Динамо» (Киев) приобрел права на трансляцию матча, который пройдет в польском городе Люблин, чтобы каждый, независимо от обстоятельств, мог увидеть выступление команды в квалификации Лиги Европы – бесплатно и в прямом эфире.

«Динамо» (Киев, Украина) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Начало – 21:00 (по киевскому времени). Смотрите на телеканале 2+2.

Кроме того, трансляцию матча можно посмотреть на Киевстар ТБ. Это жест благодарности всем, кто поддерживает нас в самые важные моменты. Вместе – к победе!» – сообщили в клубе.

В первом матче, который состоялся неделю назад, подопечные Александра Шовковского потерпели поражение со счетом 1:3. Победитель противостояния продолжит свои выступления в групповом этапе Лиги Европы, проигравший попадет в групповой этап Лиги конференций.