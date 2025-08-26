Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис помогал футболисту Динамо, который чуть не умер от редкой болезни
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 02:02 |
Известный тренер Николай Павлов прокомментировал историю Евгения Похлебаева

Николай Павлов

Известный украинский тренер Николай Павлов в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал историю о том, как в 1997 году футболист киевского «Динамо» Евгений Похлебаев чуть не умер из-за редкой болезни. Кроме того, специалист признался, что президент «бело-синих» Игорь Суркис постоянно помогал маме игрока финансово:

Одна из самых темных историй «Динамо» ситуация с едва не умершим Евгением Похлебаевым, подхватившим редкую болезнь – герпетический энцефалит. Евгения вы знали задолго до того, как он оказался в Киеве. Есть объяснение, почему с ним произошла такая беда?

– Меня тогда в команде уже не было, поэтому всех деталей не знаю. По моей информации, проблемы начались на фоне нагрузок. Не представляете, как сильно я волновался. Женю бросила жена с ребенком. А мама, которая ухаживала за сыном, спустя годы, приехав с Евгением на какое-то событие в Днепр, сказала мне, что после того, как произошла эта беда, взяла на себя грех и проклинала меня. За то, что это с моей помощью Женя перешел в «Динамо».

Но семь лет спустя эта чрезвычайно верующая женщина поменяла мнение и извинилась передо мной. «Если бы это случилось в «Днепре», Жени, пожалуй, уже не было бы, – сказала она. – А Григорий Михайлович нам до сих пор платит те же деньги, которые Евгений получал, когда играл в футбол. И помогает со всем необходимым».

Собственно, сколько мы с Суркисом общаемся, я его постоянно благодарю за Похлебаева. С Женей, к слову, мы тоже время от времени общаемся. Мама дает сыну трубку. Евгений помнит, что я настаивал на контроле веса. «У меня нормальный вес», – рассказал Павлов.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Евгений Похлебаев Николай Павлов
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Комментарии 0
