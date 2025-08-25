Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 августа
25 августа 2025, 08:48
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

В понедельник, 25 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:30 Атлетик – Райо Вальекано

Ggbet 1.72 – 3.84 – 5.73

21:45 Интер – Торино

Ggbet 1.42 – 5.10 – 8.65

22:00 Ньюкасл – Ливерпуль

Ggbet 3.55 – 3.98 – 2.03

ТЕННИС

18:00 Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова

Ggbet 1.65 – 2.38

00:00 Элина Свитолина – Анна Бондар

Ggbet 1.07 – 11.50

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
