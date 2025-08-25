СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 августа

В понедельник, 25 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:30 Атлетик – Райо Вальекано

1.72 – 3.84 – 5.73

21:45 Интер – Торино

1.42 – 5.10 – 8.65

22:00 Ньюкасл – Ливерпуль

3.55 – 3.98 – 2.03

ТЕННИС

18:00 Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова

1.65 – 2.38

00:00 Элина Свитолина – Анна Бондар

1.07 – 11.50

