СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 25 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:30 Атлетик – Райо Вальекано
21:45 Интер – Торино
22:00 Ньюкасл – Ливерпуль
ТЕННИС
18:00 Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова
00:00 Элина Свитолина – Анна Бондар
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер уверен, что подопечные Сергея Реброва могут стать, как минимум, вторыми
Известный в прошлом тренер – о Джо Луисе