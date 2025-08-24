Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 августа 2025, 21:40 | Обновлено 24 августа 2025, 23:11
МЮ впервые с 2010 года не смог одержать победу на домашней арене Фулхэма

До этого «красные дьяволы» одержали восемь побед подряд на «Крейвен Коттендже»

МЮ впервые с 2010 года не смог одержать победу на домашней арене Фулхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» впервые с 2010 года не смог выиграть матч АПЛ против «Фулхэма» на их домашнем стадионе «Крейвен Коттендж».

24 августа состоялся поединок 2-го тура английского чемпионата между командами «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. За хозяев забитым мячом отличился Эмиль Смит-Роу, а Родриго Мунис – автоголом. Также Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти.

До этого матча победная серия «красных дьяволов» в Премьер-лиге на домашней арене «белых» насчитывала восемь игр подряд.

Также интересным фактом является то, что с начала апреля «МЮ» набрал меньше всего очков (6) среди действующих участников АПЛ. Даже «Лестер», который сейчас выступает в Чемпионшипе, набрал за этот период больше очков (8).

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занял 16-е место в турнирной таблице соревнования, а «Фулхэм» – 13-е.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
