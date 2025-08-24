МЮ впервые с 2010 года не смог одержать победу на домашней арене Фулхэма
До этого «красные дьяволы» одержали восемь побед подряд на «Крейвен Коттендже»
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2010 года не смог выиграть матч АПЛ против «Фулхэма» на их домашнем стадионе «Крейвен Коттендж».
24 августа состоялся поединок 2-го тура английского чемпионата между командами «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. За хозяев забитым мячом отличился Эмиль Смит-Роу, а Родриго Мунис – автоголом. Также Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти.
До этого матча победная серия «красных дьяволов» в Премьер-лиге на домашней арене «белых» насчитывала восемь игр подряд.
Также интересным фактом является то, что с начала апреля «МЮ» набрал меньше всего очков (6) среди действующих участников АПЛ. Даже «Лестер», который сейчас выступает в Чемпионшипе, набрал за этот период больше очков (8).
После этого матча «Манчестер Юнайтед» занял 16-е место в турнирной таблице соревнования, а «Фулхэм» – 13-е.
It's the first time that the visitors have failed to win at Craven Cottage since 2010. ❌— Flashscore.com (@Flashscorecom) August 24, 2025
Read our match report. 📰https://t.co/9YGv0SDjew#FULMUN #PL pic.twitter.com/YS2zWAiSis
6 - Since the start of April, Manchester United have won fewer points than all other ever present Premier League clubs (6) and Leicester City, who now play in the Championship, have more Premier League points than they have in that time (8). Concerning. pic.twitter.com/C1bJ4zGMhL— OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2025
