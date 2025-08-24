Дубль Бар Лина и пенальти Твердохлеба. Кривбасс разбил соперника в Кубке
Клуб из Второй лиги хватило только на первый тайм
24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговая команда «Куликов-Белка» и участник УПЛ «Кривбасс» из Кривого Рога.
Матч был сыгран на стадионе «Куликов Арена».
Хозяева поля на первых минутах могли открыть счет, но спас Кемкин. Далее игроки «Куликов-Белки» вынуждены были сдерживать соперника.
У игроков «Кривбасса» получалось почти все, кроме реализации.
А в начале второго тайма она все-таки пришла. На 51-й минуте Бар Лин подхватил мяч в штрафной хозяев и с близкого расстояния переиграл Данковича.
Через три минуты Егор Твердохлеб реализовал пенальти, а на 56-й снова Бар Лин поразил «девятку» ударом из-за пределов штрафной.
Кубок Украины. 1/32 финала
Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог – 0:3
Голы: Бар Лин, 51, 56, Твердохлеб, 54 (пенальти)
Куликов-Белка: (старт) Данкович, Дударенко, Турко, Калинчук, Савошко, Лебеденко, Ничипоренко, Волков, Станкович, Кос
Кривбасс: (старт) Кемкин, Боржес, Вилливальд, Араухо, Конате, Юрчец, Твердохлеб, Задерака, Мендоза, Парака, Бар Лин
Видеозапись матча
События матча
