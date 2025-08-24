Дубль Бар Лина и пенальти Твердохлеба. Кривбасс разбил соперника в Кубке

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговая команда «Куликов-Белка» и участник УПЛ «Кривбасс» из Кривого Рога.

Матч был сыгран на стадионе «Куликов Арена».

Хозяева поля на первых минутах могли открыть счет, но спас Кемкин. Далее игроки «Куликов-Белки» вынуждены были сдерживать соперника.

У игроков «Кривбасса» получалось почти все, кроме реализации.

А в начале второго тайма она все-таки пришла. На 51-й минуте Бар Лин подхватил мяч в штрафной хозяев и с близкого расстояния переиграл Данковича.

Через три минуты Егор Твердохлеб реализовал пенальти, а на 56-й снова Бар Лин поразил «девятку» ударом из-за пределов штрафной.

Кубок Украины. 1/32 финала

Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог – 0:3

Голы: Бар Лин, 51, 56, Твердохлеб, 54 (пенальти)

Куликов-Белка: (старт) Данкович, Дударенко, Турко, Калинчук, Савошко, Лебеденко, Ничипоренко, Волков, Станкович, Кос

Кривбасс: (старт) Кемкин, Боржес, Вилливальд, Араухо, Конате, Юрчец, Твердохлеб, Задерака, Мендоза, Парака, Бар Лин

Видеозапись матча