  ВИДЕО. Мбаппе закрыл рот Винисиусу, спасая его от второй желтой
Испания
25 августа 2025, 08:16 | Обновлено 25 августа 2025, 09:03
1088
4

ВИДЕО. Мбаппе закрыл рот Винисиусу, спасая его от второй желтой

Француз успокоил партнера после забитого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа мадридский «Реал» на выезде уверенно разобрался с новичком испанской Ла Лиги – «Овьедо».

«Сливочные» оформили разгром благодаря дублю Килиана Мбаппе и голу Винисиуса Жуниора – 3:0.

После второго мяча Мбаппе произошел забавный эпизод, который поднял настроение болельщикам.

Бразилец Винисиус Жуниор, уже имея жёлтую карточку, эмоционально жаловался арбитру, не скрывая раздражения.

На помощь прибежал Килиан, который мгновенно закрыл рот вингеру рукой и успокоил его.

По теме:
«Беспомощность». Тренер Жироны разнес игроков после матча с Вильярреалом
Севилья – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Овьедо Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
happy
Що я тут можу сказати? Мбаппе безсловесно розумніший за Вінісіуса. Розумніший і хитріший. Вміє тримати себе в руках. Тому йому так легко вийшло змістити на другі ролі психічно неврівноваженого Вінісіуса.
Ответить
+1
Перець
Ну що казати просто ніга вічно незадоволена
Ответить
0
DaVinci
Коли вже ця тупа мавпа зникне з європейського футболу... 
Ответить
0
Saar
Мбапе респект. Хоч я й не люблю таких , як Вінісіус чи Ямаль.
Ответить
0
