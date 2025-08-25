24 августа мадридский «Реал» на выезде уверенно разобрался с новичком испанской Ла Лиги – «Овьедо».

«Сливочные» оформили разгром благодаря дублю Килиана Мбаппе и голу Винисиуса Жуниора – 3:0.

После второго мяча Мбаппе произошел забавный эпизод, который поднял настроение болельщикам.

Бразилец Винисиус Жуниор, уже имея жёлтую карточку, эмоционально жаловался арбитру, не скрывая раздражения.

На помощь прибежал Килиан, который мгновенно закрыл рот вингеру рукой и успокоил его.

ВИДЕО. Мбаппе закрыл рот Винисиусу, спасая его от второй желтой

Mbappé callándole la boca a Vinicius para que no lo expulsen JAJAJAJ pic.twitter.com/oA4UsTdPsP — MT2 (@madrid_total2) August 24, 2025