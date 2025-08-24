Стало известно, почему Трубин не играл за Бенфику в матче чемпионата
Лиссабонский клуб разгромил «Тонделу» в поединке третьего тура
23 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Португалии, в котором сошлись «Бенфика» и «Тондела». Подопечные Бруну Лаже разгромили соперника со счетом 3:0.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин остался на скамейке запасных, хотя до этого провел пять поединков и не пропустил ни единого гола.
По информации португальской прессы, отсутствие на поле первого номера «орлов» не связано с повреждениями или травмами. Наставник «Бенфики» решил предоставить Трубину отдых, чтобы тот лучше восстановился накануне важного матча Лиги чемпионов.
27 августа «Бенфика» сыграет в квалификации турнира против турецкого «Фенербахче». В первом противостоянии команды не сумели определить сильнейшего, поэтому судьба путевки в групповой этап Лиги чемпионов решится в Лиссабоне.
