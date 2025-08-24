Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
24 августа 2025, 01:32 |
Стало известно, почему Трубин не играл за Бенфику в матче чемпионата

Лиссабонский клуб разгромил «Тонделу» в поединке третьего тура

24 августа 2025, 01:32
Стало известно, почему Трубин не играл за Бенфику в матче чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

23 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Португалии, в котором сошлись «Бенфика» и «Тондела». Подопечные Бруну Лаже разгромили соперника со счетом 3:0.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин остался на скамейке запасных, хотя до этого провел пять поединков и не пропустил ни единого гола.

По информации португальской прессы, отсутствие на поле первого номера «орлов» не связано с повреждениями или травмами. Наставник «Бенфики» решил предоставить Трубину отдых, чтобы тот лучше восстановился накануне важного матча Лиги чемпионов.

27 августа «Бенфика» сыграет в квалификации турнира против турецкого «Фенербахче». В первом противостоянии команды не сумели определить сильнейшего, поэтому судьба путевки в групповой этап Лиги чемпионов решится в Лиссабоне.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Тондела Бруну Лаже Анатолий Трубин Фенербахче
Николай Титюк Источник: A Bola
