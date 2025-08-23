Сыграл ли Малиновский? Дженоа провел первый тур Серии А 25/26 против Лечче
Грифоны сыграли вничью 0:0, украинский хавбек просидел весь матч на скамейке запасных
23 августа состоялся матч первого тура Серии А 2025/26 между командами Дженоа и Лечче.
Поединок прошел на арене Стадио Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинский хавбек грифонов Руслан Малиновский провел всю встречу на скамейке для запасных.
Оба коллектива начали новый сезон чемпионата Италии. Во втором туре Дженоа сыграет с Ювентусом, а Лечче поборется против Милана.
Серия А 2025/26. 1-й тур, 23 августа
Дженоа – Лечче – 0:0
