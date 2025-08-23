Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сыграл ли Малиновский? Дженоа провел первый тур Серии А 25/26 против Лечче
Чемпионат Италии
Дженоа
23.08.2025 19:30 – FT 0 : 0
Лечче
Италия
Сыграл ли Малиновский? Дженоа провел первый тур Серии А 25/26 против Лечче

Грифоны сыграли вничью 0:0, украинский хавбек просидел весь матч на скамейке запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа состоялся матч первого тура Серии А 2025/26 между командами Дженоа и Лечче.

Поединок прошел на арене Стадио Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек грифонов Руслан Малиновский провел всю встречу на скамейке для запасных.

Оба коллектива начали новый сезон чемпионата Италии. Во втором туре Дженоа сыграет с Ювентусом, а Лечче поборется против Милана.

Серия А 2025/26. 1-й тур, 23 августа

Дженоа – Лечче – 0:0

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Комментарии 3
