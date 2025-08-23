Вингер прошел медосмотр. Арсенал подписал дорогостоящего новичка

По информации британских СМИ, вингер Кристал Пэлас Эберечи Эзе успешно прошел медосмотр в Арсенале и вскоре клуб сделает объявление о подписании контракта.

27-летний игрок обошелся Арсеналу в 67,5 миллиона фунтов. Даже за форварда Виктора Дьекереша отдали меньше – 63 миллиона евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне Эзе провел 43 матча на клубном уровне, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач.

В составе сборной Англии Эберечи отыграл 11 матчей и забил 1 гол.