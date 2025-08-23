Англия23 августа 2025, 17:20 | Обновлено 23 августа 2025, 17:37
Вингер прошел медосмотр. Арсенал подписал дорогостоящего новичка
Эзе уже можно считать игроком Арсенала
23 августа 2025, 17:20 | Обновлено 23 августа 2025, 17:37
По информации британских СМИ, вингер Кристал Пэлас Эберечи Эзе успешно прошел медосмотр в Арсенале и вскоре клуб сделает объявление о подписании контракта.
27-летний игрок обошелся Арсеналу в 67,5 миллиона фунтов. Даже за форварда Виктора Дьекереша отдали меньше – 63 миллиона евро без учета бонусов.
В прошлом сезоне Эзе провел 43 матча на клубном уровне, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач.
В составе сборной Англии Эберечи отыграл 11 матчей и забил 1 гол.
