Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вингер прошел медосмотр. Арсенал подписал дорогостоящего новичка
Англия
23 августа 2025, 17:20 | Обновлено 23 августа 2025, 17:37
0

Вингер прошел медосмотр. Арсенал подписал дорогостоящего новичка

Эзе уже можно считать игроком Арсенала

Вингер прошел медосмотр. Арсенал подписал дорогостоящего новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Эберечи Эзе

По информации британских СМИ, вингер Кристал Пэлас Эберечи Эзе успешно прошел медосмотр в Арсенале и вскоре клуб сделает объявление о подписании контракта.

27-летний игрок обошелся Арсеналу в 67,5 миллиона фунтов. Даже за форварда Виктора Дьекереша отдали меньше – 63 миллиона евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне Эзе провел 43 матча на клубном уровне, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач.

В составе сборной Англии Эберечи отыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Эберечи Эзе Арсенал Лондон Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
