Эстевао установил рекорд Челси, Вест Хэм – клубный антирекорд.
Чем запомнился матч Вест Хэм Юнайтед – Челси?
В матче второго тура АПЛ Челси победил на выезде Вест Хэм Юнайтед со счетом 5:1.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Челси стал третьим клубом, который в 2025 году забил 5+ голов в выездном матче АПЛ. Первыми двумя были Манчестер Сити (6 против Ипсвич Таун) и Брентфорд (5 против Саутгемптона).
Во втором сезоне подряд Челси забивает 5+ голов в первой выездной игре сезона (6 против Вулверхэмптона в сезоне 2024/25).
Эстевао в возрасте 18 лет и 120 дней стал самым молодым игроком в истории Челси, который сделал ассист в матче АПЛ.
Жоао Педро забил уже 11 голов с начала сезона 2024/25. Только два бразильца из топ-5 европейских чемпионатов имеют в своем активе большее количество: Рафинья (19) и Матеус Кунья (15).
Лукас Пакета стал третьим игроком Вест Хэм Юнайтед, который забил первый гол за клуб в двух сезонах АПЛ подряд (2024/25 и 2025/26). Первыми двумя были Паоло Ди Канио (2000/01 и 2001/02) и Марк Нобл (2009/10 и 2010/11).
Впервые в своей истории Вест Хэм Юнайтед пропустил 8 голов в двух первых турах высшего английского дивизиона.
Estêvão is the youngest ever player to assist a goal for Chelsea in Premier League history.— Squawka (@Squawka) August 22, 2025
18 years and 120 days old. 🪄 pic.twitter.com/V7UJ93H6Q3
3 - Lucas Paquetá is only the third player to score West Ham's first goal of a Premier League campaign in two seasons in a row, after Paolo Di Canio (2000-01/2001-02) and Mark Noble (2009-10/2010-11). Blocks. pic.twitter.com/NIHhcOWiHU— OptaJoe (@OptaJoe) August 22, 2025
A number of Hammers fans left the game early in the second half 😬#WHUCHE #BBCFootball pic.twitter.com/pMyfel2rhl— Match of the Day (@BBCMOTD) August 22, 2025
📊Scored 5⃣ goals in an AWAY match in 2025 (Premier League):— playmakerstats (@playmaker_EN) August 22, 2025
▪️Man City (6 v Ipswich)
▪️Brentford (v Southampton)
▪️🆕Chelsea (v West Ham)🆕#CFC #WHUCFC #PremierLeague pic.twitter.com/0fpPLplZyo
