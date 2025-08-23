Эстевао установил рекорд Челси, Вест Хэм – клубный антирекорд.

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 августа 2025, 04:25 | Обновлено 23 августа 2025, 04:27
Чем запомнился матч Вест Хэм Юнайтед – Челси?

Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао

В матче второго тура АПЛ Челси победил на выезде Вест Хэм Юнайтед со счетом 5:1.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Челси стал третьим клубом, который в 2025 году забил 5+ голов в выездном матче АПЛ. Первыми двумя были Манчестер Сити (6 против Ипсвич Таун) и Брентфорд (5 против Саутгемптона).

Во втором сезоне подряд Челси забивает 5+ голов в первой выездной игре сезона (6 против Вулверхэмптона в сезоне 2024/25).

Эстевао в возрасте 18 лет и 120 дней стал самым молодым игроком в истории Челси, который сделал ассист в матче АПЛ.

Жоао Педро забил уже 11 голов с начала сезона 2024/25. Только два бразильца из топ-5 европейских чемпионатов имеют в своем активе большее количество: Рафинья (19) и Матеус Кунья (15).

Лукас Пакета стал третьим игроком Вест Хэм Юнайтед, который забил первый гол за клуб в двух сезонах АПЛ подряд (2024/25 и 2025/26). Первыми двумя были Паоло Ди Канио (2000/01 и 2001/02) и Марк Нобл (2009/10 и 2010/11).

Впервые в своей истории Вест Хэм Юнайтед пропустил 8 голов в двух первых турах высшего английского дивизиона.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси Эстевао Виллиан рекорд статистика Жоао Педро Жункейра Лукас Пакета антирекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
